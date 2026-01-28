英超｜车路士势清走高薪史达宁 冬窗放人转自由身

史达宁于2024年5月后，再没有为车路士上阵过，但他仍每周获得盛传的32.5万镑周薪。史达宁与车路士的合约尚余18个月，但据《天空体育》报道，车路士与史达宁接近达成协议，后者将成为自由身离队。

史达宁是车路士顶薪一族。路透社

史达宁于2022年由曼城加盟车路士。路透社

史达宁曾经外借阿仙奴。路透社

史达宁于2022年由曼城加盟车路士，转会费为5000万镑，签约5年。但他自2024年5月后再没有为「蓝战士」上阵，期间他曾外借阿仙奴。但外借回收、甚至换上新帅后，史达宁的命运没有改变，依旧未能获得出场机会。但史达宁于车路士阵中，属于顶薪球员之一，盛传其周薪高达32.5万镑。

若约满才离队 车仔需花2500万镑支薪

史达宁与车路士的合约尚余18个月，若果他留队至2027年夏季约满才离开，估计车路士将要花2500万镑支薪。但这名英格兰翼锋不希望再被外借，目前解决方法是把握冬窗最后几天将他卖走，又或者双方达成协议，让史达宁能够成为自由身离队。