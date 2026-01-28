欧联｜拿玻里生死战主场斗车路士 麦汤米尼谈卡域克掌曼联

欧联联赛阶段的前24名才有晋级资格，刚好排在第25位的拿玻里，今晚深夜将主场迎战车路士。拿玻里中场麦汤米尼被问及曼联易帅一事表示并不意外，忆起在「红魔」共事的时光，对卡域克表示「爱与尊敬」。

曼联青训出身的麦汤米尼，于2017年升上一队，当时卡域克仍未挂靴；卡域克于2018年挂靴后，继续留在曼联担任教练，直至2022年转往执教米杜士堡。麦汤米尼经历曼联的磨练，到2024年转会拿玻里后成为阵中主将，于2024/25球季赢得意甲冠军之余，个人还夺得当季意甲最佳球员。

麦汤米尼成为拿玻里不可或缺的一员。路透社

麦汤米尼与卡域克曾在曼联共事。路透社

麦汤米尼表示对车路士非常熟悉。路透社

感激卡域克与苏B帮助

麦汤米尼将于今晚深夜领军迎战车路士，他在赛前记者会谈到卡域克时表示感激：「我对他充满爱与尊敬；在他与麦坚拿（Kieran McKenna）和苏斯克查（Ole Gunnar Solskjaer）都在曼联效力的那段时期，他们给予了我极大的帮助，我衷心祝愿他们一切顺利。曼联近两场胜仗表现惊人，观看这些球赛我非常享受，希望强势能够延续。我很期待继续观看他们的比赛，保持好表现，并祝愿他们往后一切顺利。」

「非常了解车路士」

说回对战车路士，在曼联效力多年的麦汤米尼自然不陌生，他表示：「在我的职业生涯中，曾多次与车路士交手，所以我对他们非常了解。他们拥有出色的球员，以及非常优秀、极具战术思维的新领队。车路士是伟大的球会，非常期待在主场迎接他们的挑战。」拿玻里目前以8分排在出局线的第25位，他们要打入前24名才可以晋级下一轮。