Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧联｜拿玻里生死战主场斗车路士 麦汤米尼谈卡域克掌曼联

足球世界
更新时间：05:51 2026-01-28 HKT
发布时间：05:51 2026-01-28 HKT

欧联联赛阶段的前24名才有晋级资格，刚好排在第25位的拿玻里，今晚深夜将主场迎战车路士。拿玻里中场麦汤米尼被问及曼联易帅一事表示并不意外，忆起在「红魔」共事的时光，对卡域克表示「爱与尊敬」。

曼联青训出身的麦汤米尼，于2017年升上一队，当时卡域克仍未挂靴；卡域克于2018年挂靴后，继续留在曼联担任教练，直至2022年转往执教米杜士堡。麦汤米尼经历曼联的磨练，到2024年转会拿玻里后成为阵中主将，于2024/25球季赢得意甲冠军之余，个人还夺得当季意甲最佳球员。

麦汤米尼成为拿玻里不可或缺的一员。路透社
麦汤米尼成为拿玻里不可或缺的一员。路透社
麦汤米尼与卡域克曾在曼联共事。路透社
麦汤米尼与卡域克曾在曼联共事。路透社
麦汤米尼表示对车路士非常熟悉。路透社
麦汤米尼表示对车路士非常熟悉。路透社

感激卡域克与苏B帮助

麦汤米尼将于今晚深夜领军迎战车路士，他在赛前记者会谈到卡域克时表示感激：「我对他充满爱与尊敬；在他与麦坚拿（Kieran McKenna）和苏斯克查（Ole Gunnar Solskjaer）都在曼联效力的那段时期，他们给予了我极大的帮助，我衷心祝愿他们一切顺利。曼联近两场胜仗表现惊人，观看这些球赛我非常享受，希望强势能够延续。我很期待继续观看他们的比赛，保持好表现，并祝愿他们往后一切顺利。」

「非常了解车路士」

说回对战车路士，在曼联效力多年的麦汤米尼自然不陌生，他表示：「在我的职业生涯中，曾多次与车路士交手，所以我对他们非常了解。他们拥有出色的球员，以及非常优秀、极具战术思维的新领队。车路士是伟大的球会，非常期待在主场迎接他们的挑战。」拿玻里目前以8分排在出局线的第25位，他们要打入前24名才可以晋级下一轮。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
千人斩女网红 | 12小时「激战1057男」爆红 新挑战突延期：怕不能走路
千人斩女网红 | 12小时「激战1057男」爆红 新挑战突延期：怕不能走路
即时国际
12小时前
黄金赌局爆煲｜深圳水贝珠宝商疑「老佬」涉款百亿 受害人全家损失逾¥500万︱有片
00:42
黄金赌局爆煲｜深圳水贝珠宝商疑「老佬」涉款百亿 受害人全家损失逾¥500万︱有片
即时中国
10小时前
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
00:26
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
社会
17小时前
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
饮食
17小时前
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
商业创科
14小时前
东张西望丨「攞命邻居」失控实录 手持铁锤狂扑大闸木门 女户主崩溃尖叫：原来租客系最恶
东张西望丨「攞命邻居」失控实录 手持铁锤狂扑大闸木门 女户主崩溃尖叫：原来租客系最恶
影视圈
9小时前
日出康城领都装充电桩惹业主不满 收授权票遭恶煞骚扰 重案组拘5人包括15岁少年
日出康城领都装充电桩惹业主不满 收授权票遭恶煞骚扰 重案组拘5人包括15岁少年
突发
8小时前
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
影视圈
2026-01-26 10:00 HKT
《爱回家》「多仔公」男星暗示离巢？跟训练班同学周嘉洛成就距离大 转做生意猪笼入水
《爱回家》「多仔公」男星暗示离巢？跟训练班同学周嘉洛成就距离大 转做生意猪笼入水
影视圈
9小时前
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
2026-01-25 09:00 HKT