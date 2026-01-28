Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜柏德列多古大腿后肌受伤 或需休养10周

足球世界
更新时间：05:27 2026-01-28 HKT
发布时间：05:27 2026-01-28 HKT

曼联的柏德列多古近况大勇，渐获重用后却收到坏消息。他于上周末斗阿仙奴一役因伤退下火线，据报其大腿后肌的伤势比预期严重，或需要休养10周。

多古于曼市打吡有「士哥」。路透社
多古于曼市打吡有「士哥」。路透社
多古助曼联击败阿仙奴。路透社
多古助曼联击败阿仙奴。路透社
多古在斗阿仙奴一役轰金球。路透社
多古在斗阿仙奴一役轰金球。路透社

多古今季季初还占着正选席位，但到10月起渐渐不获重用，后备上阵居多；来到12月的圣诞快车赛季，他再次获得重用已连续于英超上阵7场。多古在前主帅鲁宾艾摩廉治下，以出任翼卫为主；到卡域克上任改踢4后卫，多古推前一格踢左翼效果奇佳，他连续两场有「士哥」，上场斗阿仙奴更轰出一记金球，最终「红魔鬼」以3：2破敌取得联赛两连胜。

传曼联相中雷恩18岁小将

但多古于该役的81分钟因伤退下火线。该仗赛后，卡域克表示多古只是抽筋，并无大碍。但据多间英媒的报道指出，多古大腿后肌的伤势比预期重，或要休养长达10周。根据《卫报》报道，曼联因为多古受伤，将寻求在转会市场关闭前，罗致新兵填补空缺。其中红魔正密切注意法甲雷恩美特（Kader Meïté）的动向；这名18岁法国小将今季在法甲攻入3球，去年曾获法国U21征召。

