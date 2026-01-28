Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧联｜利物浦伤兵满营 史洛克：要用中场踢中坚

足球世界
更新时间：05:13 2026-01-28 HKT
发布时间：05:13 2026-01-28 HKT

今晚深夜是欧联联赛阶段最后一轮，利物浦将主场迎战卡拉巴克。「红军」赛程频密，领队史洛克表示要管理麾下的体能挑战极大，他又指目前只有一名中坚可以上阵，今晚将要起用一名中场球员做中坚替工。

「除云迪积克没可用中坚」

利物浦目前以15分排在第4位，但后有落后1分的热刺，另有8队同得13分紧随其后，今场稍有差池或会错失直入16强的资格。但坏消息是红军伤兵满营，于中坚位置更是情况严峻，史帅说：「明天（今晚）我们有一场比赛，3日之后迎来另一场，但这并非排阵的唯一考量，战术亦在考虑之列。可以肯定的是，今场将有一名中场客串中坚，因为除了云迪积克，己队没有其他中坚可以上阵。」

利物浦在欧联联赛阶段最后一轮，将面对卡拉巴克。路透社
史洛特表示需要起用中场球员踢中坚。路透社
利物浦伤兵满营。路透社
今场除了云迪积克，将没有其他中坚可用。路透社
预期罗拔臣留队

史洛特表示防线增添伊巴希马干拿迪和祖高美斯两名伤兵，但他预期盛传希望转会的安德鲁罗拔臣留队。史洛特说：「他在明天一战的大军名单中，他多年来是球会的一员，非常高兴有他在阵。他能够出场实在太好了，因为对这一刻的我们颇为重要。世事无绝对，但我预期他会留队。」

管理麾下体能极具挑战

红军在1月已经踢了7场比赛，在今晚欧联之后，周六深夜将回到英超主场斗纽卡素，如此一来，他们今个月将要踢9场比赛。史洛特谈到管理球员体能的挑战：「我希望在此强调对球员的尊敬。经常都是同一球员，踢每场比赛，他们在困难的环境下办到；我们的战绩未如理想，正承受着外界的严厉审视。」

