西甲│沙治奥拉莫斯收购母会西维尔将成事 牵头财团出价4亿欧罗已被接受

更新时间：17:28 2026-01-27 HKT
在西维尔出道的一代西班牙中坚沙治奥拉莫斯(Sergio Ramos)，接近收购这支母会。消息指由此子牵头的财团，出价4亿欧罗求购西维尔已经被接纳。现时正等将对西维尔的财务状况进行尽职调查，若然通过就可落实，正式成为母会的新班主。
据《The Athletic UK》报导，由沙治奥拉莫斯牵头的的财团以4亿欧罗的价格，竞购这支他儿时出道的球会，已得到会方接受。拉莫斯及其财团已向西维尔提交意向书，有为期3个月的独家谈判期，方便完成收购。然而西维尔的债务情况存在不确定性，据报其债务约为1亿8000万欧罗，所以拉莫斯及其团队正委托外部进行审计，以评估最后会否收购。早前有另一家美国投资集团收购西维尔进入最后阶段，但最终退出竞购。
拉莫斯作为公开代表主导收购
39岁的前西班牙国脚中坚沙治奥拉莫斯，并非今次收购案的最大投资者，但他作为公开代表，主导这次收购。拉莫斯今次是与资产管理公司JB Capital Fund合作寻找投资者，最终选择了Five Eleven Capital组成财团求购。
