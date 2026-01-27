Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西甲│沙治奥拉莫斯收购母会西维尔将成事 牵头财团出价4亿欧罗已被接受

足球世界
更新时间：17:28 2026-01-27 HKT
发布时间：17:28 2026-01-27 HKT

西甲│沙治奥拉莫斯收购母会西维尔将成事 牵头财团出价4亿欧罗已被接受

在西维尔出道的一代西班牙中坚沙治奥拉莫斯(Sergio Ramos)，接近收购这支母会。消息指由此子牵头的财团，出价4亿欧罗求购西维尔已经被接纳。现时正等将对西维尔的财务状况进行尽职调查，若然通过就可落实，正式成为母会的新班主。

沙治奥拉莫斯将收购母会西维尔

据《The Athletic UK》报导，由沙治奥拉莫斯牵头的的财团以4亿欧罗的价格，竞购这支他儿时出道的球会，已得到会方接受。拉莫斯及其财团已向西维尔提交意向书，有为期3个月的独家谈判期，方便完成收购。然而西维尔的债务情况存在不确定性，据报其债务约为1亿8000万欧罗，所以拉莫斯及其团队正委托外部进行审计，以评估最后会否收购。早前有另一家美国投资集团收购西维尔进入最后阶段，但最终退出竞购。

拉莫斯作为公开代表主导收购

39岁的前西班牙国脚中坚沙治奥拉莫斯，并非今次收购案的最大投资者，但他作为公开代表，主导这次收购。拉莫斯今次是与资产管理公司JB Capital Fund合作寻找投资者，最终选择了Five Eleven Capital组成财团求购。

西维尔球员对皇家贝提斯的胜利做出反应。法新社
西维尔球员对皇家贝提斯的胜利做出反应。法新社
沙治奥拉莫斯在点球破门扳平比分后庆祝。法新社
沙治奥拉莫斯在点球破门扳平比分后庆祝。法新社

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
​​​​​​​Pizza-BOX全线结业！半年连执3间 高峰期拥14分店 网民：有啲唏嘘
​​​​​​​Pizza-BOX全线结业！半年连执3间 高峰期拥14分店 网民：有啲唏嘘
饮食
6小时前
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
00:26
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
社会
5小时前
「情迷周润发」金像影后面容大变  76岁庆生面色惨白难以认出  曾丧夫为事业甘愿堕胎
「情迷周润发」金像影后面容大变  76岁庆生面色惨白难以认出  曾丧夫为事业甘愿堕胎
影视圈
9小时前
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
2026-01-25 09:00 HKT
曾国衞因健康理由辞任局长 前列腺癌指数高于多少恐中招？小便现4征兆须留神
曾国衞免职｜因健康理由辞任局长 前列腺癌指数高于多少恐中招？小便现4征兆须留神
保健养生
6小时前
曾国衞以健康理由辞任局长 有更多官员离任？李家超：传闻不正确、不攻自破 无计划再换司局长
02:20
曾国衞前列腺癌指数高辞任局长 更多官员离任？李家超：传闻不正确 无计划再换司局长
政情
8小时前
巴士安全带新例变「姻缘带」？港女被邻座阿叔扣错安全带 网民爆笑献策：互相紧扣！｜Juicy叮
巴士安全带新例变「姻缘带」？港女被邻座阿叔扣错安全带 网民爆笑献策：互相紧扣！｜Juicy叮
时事热话
7小时前
一道木门$18,000！屯门公屋惊现「天价」装修报价单 网民踢爆「魔鬼细节」：摆明当你水鱼｜Juicy叮
屯门公屋惊现「天价」装修报价单：一道木门$18,000！网民踢爆「魔鬼细节」：摆明当你水鱼｜Juicy叮
时事热话
4小时前
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
2026-01-25 10:00 HKT
钟柔美男女关系复杂 《东周刊》独家直击骚玉腿喂生果 绝密校园生活揭秘
钟柔美男女关系复杂  《东周刊》独家直击骚玉腿喂生果  绝密校园生活揭秘
即时娱乐
8小时前