英超│史达宁无波踢专心做教练 指导小球员成长

足球世界
更新时间：15:14 2026-01-27 HKT
今季不获车路士注册的前英格兰翼锋史达宁(Raheem Sterling)，在球队换帅由罗仙尼亚(Liam Rosenior)接手后，情况没有改变，继续被剔出一队大军。这名31岁锋将无波踢就专心做教练，通过自己的RS7足球学院，将自己的经验和知识传授给年青人，目前更与大学足球学院(UCFB)合作。

史达宁在社交媒体 'X' 发布的相片

车路士换帅 史达宁处境无变

车路士上任教头马列斯卡在季前将史达宁剔出一队大军，没有在英超和欧联注册，只能独自操练和用餐。球队新帅罗仙尼亚上任后，承诺会让每位球员重新开始，但史达宁的处境没有改变，继续排除于一队以外。这名前英格兰翼锋无波踢，就利用这空闲时间教波，透过自己的RS7足球学院，将经验和知识传授给年青球员。

为大学生提供训练课程

RS7足球学院最近就与大学足球学院合作，计划让大学生一起参与训练，累积经验。而史达宁亦可以透过营运足校和训练营，保持体能和状态，以便寻找新东家，他矢言很享受教波的日子：「为UCFB学生们提供真实的实践机会，对他们的成长至关重要。与UCFB学生们一起工作非常愉快，他们在整个青训营的训练中都展现出极大的热情和投入。」

