车路士、曼联、皇马换帅后见成效 胜率最低都有75% 一队更有百分百

足球世界
更新时间：12:48 2026-01-27 HKT
发布时间：12:48 2026-01-27 HKT

欧洲3大豪门车路士、曼联和皇家马德里不约而同于2026年换帅，事出突然令外界惊讶，但经过接近一个月后已见成效，3队的成绩都有好转。蓝狮新帅罗仙尼亚的胜率有80%；银河舰队教头艾比路亚为75%；红魔看守主教练卡域克更高达百分百，各人不约而同得到球员赞赏。

罗仙尼亚胜率高达80%

3大豪门之中以车路士最早换帅，1月6日与罗仙尼亚签约6年半。首仗他即领军于英格兰足总杯第3圈作客5:1大胜查尔顿，第2仗虽在联赛杯4强首回合主场2:3负阿仙奴，但之后的英超及欧联连赢3场，总共5场各赛事收录4胜1负，胜率达到80%。该队中场安达利山度士亦大赞41岁的罗仙尼亚：「我之前就认识罗仙尼亚，所以他到来对我来说非常重要。他给我很大的信心，其实不仅仅是我，其他很多也球员也一样。大家都很喜欢在他麾下效力。」

艾比路亚率皇马3连胜

6日后上任成为皇马新帅的艾比路亚，首仗虽落笔打三更，于西班牙杯16强作客2:3不敌西乙球队阿尔巴塞特，留下耻辱性开局。然而他迅即调整，西甲以2:0分别击败利云特及维拉利尔，期间的欧联更主场6:1大胜摩纳哥，4场收录75%的胜率。而更重要是他成功修补前任沙比阿朗素与球员破裂的关系，甫上任即主动贴近球员，内部和公开场合都给予保护式的支持，仅半个月就赢得球员欢心，战将在最近3场比赛明显更卖命和积极，锋将马斯坦杜安奴矢言：「艾比路亚和他整个教练组都给我很多信心，这对球员来说是最重要的。他是一位伟大的教练，大家都很欢迎他。」

卡域克连续两场「Big6」大战

至于1月13日回归曼联，任期至今季尾的卡域克，至今领军踢了两场英超，先在曼彻斯特打吡主场2:0赢曼城，刚周末再作客3:2挫榜首阿仙奴，胜率达到百分百，并率队首次升上积分榜第4名。红魔门将拿文斯对这位临危援命的看守主教练赞不绝口：「说实话，他没有做一些特别的事情，只是让我们回归基本。我们阵中有很多可以制造不同的球员，但要成功发挥，就要把基本做好，卡域克做到这一点。他对我们的要求和期望都很清楚，大家都自己知道的工作。」

 

罗仙尼亚胜率高达80%。 法新社
皇马以2:0分别击败利云特及维拉利尔。美联社
曼联作客3:2挫榜首阿仙奴。 路透社
