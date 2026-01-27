英超│积分榜头6位内战 曼联成绩最好赢4场共得12分

英超积分榜头6位球队阿仙奴、曼城、阿士东维拉、车路士、曼联和利物浦，季内曾多次相互交手。如果只计算这6支球队对战的成绩，曼联和维拉同样赢4场得12分，前者得失球较佳成头6位内战成绩最好的球队。值得一提，榜首阿仙奴踢了8场前6内战，只得2胜3和3负，硬仗之中的表现未如理想。

曼联赢过4支「Big6」球队

据著名数据机构OPTA的统计，目前在英超积分榜排头6位的球队中，相互对赛成绩最好的球队的是曼联，7场收录4胜3和得12分，得失球差为0，赢过阿仙奴、利物浦、曼城和车路士；维拉6场取得4胜2负，手下败仗有曼联、车路士、阿仙奴和曼城，但得失球差为负1，故排红魔之后。

阿仙奴前列大战成绩差

头6位内战成绩第3佳的球队，就是8场录2胜3和3负得9分的阿仙奴，可是他们比其余5队踢多1至3场，期内仅在首轮赢过曼联，以及次循环大胜维拉，其余6场全部失分，大战表现未如理想。曼城就以6场胜和负各2，得8分排第4位。倒数第2是6场得2胜1和3负的利物浦，内战成绩最差是1胜2和2负得5分的车路士，不过他们是前6位中内战场数最少的球队，只有5场。

阿仙奴今季在前列大战表现失色，首循环曾不敌阿士东维拉。路透社

阿仙奴两循环对利物浦，只有1和1负。路透社

