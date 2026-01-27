西甲│艾比路亚优先团结皇马更衣室见成果 带队半个月已得球员欢心

皇家马德里摆脱早前2连败的低潮，近3场各赛事全胜重回正轨，教练艾比路亚(Alvaro Arbeloa)优先团结更衣室的做法见效果。由于前任沙比阿朗素下台的主要原因是与球员关系紧张，艾比路亚接手后即判断最需要是重新建立将帅关系，战术等可以暂时不理，所以他选择贴近球员，不消半个月已赢得战将们的欢心，球队近仗的阵上表现更团结。

判断后优先团结皇马更衣室

艾比路亚于本月12日由B队提升上一队，接替被辞退的沙比阿朗素。他上任后立即快速评估球队的情况，认为前任最大的问题是与球员关系紧张，所以立即判断团结更衣室是最基础和最关键的做法，其他战术层面部署，以及催谷体能的问题，待完成第一步后再该步处理。

上任半个月赢得球员信任

这名球员时间曾效力利物浦和皇马的守将，上任后将所有精力放在恢复日常秩序上，通过内部激励沟通和公开场合力挺，为球队提供保护式的支持，并在细节上不断释放认可和归属感，这正是之前几任教头如安察洛堤和施丹的做法。

下一步调整体能、战术

艾比路亚凭着出色的沟通技巧，成功贴近球员赢得各人的信任，将更衣室再次团结。他上任首场赛事虽在西班牙杯不敌西乙球队阿尔巴塞特，但其后3场比赛全胜，两轮西甲分别以2:0赢利云特和维拉利尔，还有欧联6:1大胜摩纳哥，战将在逼抢和无球跑动时明显更积极，重新展示斗心。在处理完团队关系后，艾比路亚才展开下一步计划，将会引入更多战术和体能层面的调整，为余下赛季做好准备。