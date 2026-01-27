英超│列斯联1:1爱华顿 以近10轮仅1败走势 下轮挑战阿仙奴
周一英超独脚戏，列斯联作客爱华顿在半场领先一球下，最终被逼和1:1。列斯虽然未能全取3分，但他们近10轮联赛仅得1败，以赛季最佳状态和走势在下轮主场挑战榜首阿仙奴。
卡维特利云首次倒戈斗爱华顿
列斯联前锋卡维特利云首次倒戈斗旧会爱华顿，虽然没有直接参与首个入球，但他在禁区内冲前接应守将柏斯高史杜尔克的传中，未能触球却拉扯了拖肥糖中坚的追缠，无人看管的左翼卫占士祖斯甸后上杀入禁区撞射破网先开纪录。主队爱华顿换边后同样靠传中取得入球，中场伊祖沙古尔右路传中，中锋泰亚路巴利入楔快脚射入，双方最终赛和1:1。
列斯近10轮收录3胜6和1负
列斯联虽然未能袋走3分，但他们延续近期的韧力，过去10轮仅曾不敌纽卡素，其余9轮取得3胜6和，当中包括两斗利物浦，以及于车路士和曼联身上抢手。球队下轮回归主场斗榜首阿仙奴，守将施巴斯坦波拿奥矢言今场的赛果令他们信心更大：「我们感觉很好，彼此都充满信心。大家都期待大战的来临，特别是在主场艾兰路球场，我们都希望在主场球迷面前踢场精彩的比赛，对下仗非常期待。」
