Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│列斯联1:1爱华顿 以近10轮仅1败走势 下轮挑战阿仙奴

足球世界
更新时间：10:04 2026-01-27 HKT
发布时间：10:04 2026-01-27 HKT

周一英超独脚戏，列斯联作客爱华顿在半场领先一球下，最终被逼和1:1。列斯虽然未能全取3分，但他们近10轮联赛仅得1败，以赛季最佳状态和走势在下轮主场挑战榜首阿仙奴。

卡维特利云首次倒戈斗爱华顿

列斯联前锋卡维特利云首次倒戈斗旧会爱华顿，虽然没有直接参与首个入球，但他在禁区内冲前接应守将柏斯高史杜尔克的传中，未能触球却拉扯了拖肥糖中坚的追缠，无人看管的左翼卫占士祖斯甸后上杀入禁区撞射破网先开纪录。主队爱华顿换边后同样靠传中取得入球，中场伊祖沙古尔右路传中，中锋泰亚路巴利入楔快脚射入，双方最终赛和1:1。

列斯近10轮收录3胜6和1负

列斯联虽然未能袋走3分，但他们延续近期的韧力，过去10轮仅曾不敌纽卡素，其余9轮取得3胜6和，当中包括两斗利物浦，以及于车路士和曼联身上抢手。球队下轮回归主场斗榜首阿仙奴，守将施巴斯坦波拿奥矢言今场的赛果令他们信心更大：「我们感觉很好，彼此都充满信心。大家都期待大战的来临，特别是在主场艾兰路球场，我们都希望在主场球迷面前踢场精彩的比赛，对下仗非常期待。」

曾效力爱华顿9年的卡维特利云，首次倒戈对旧会。法新社
曾效力爱华顿9年的卡维特利云，首次倒戈对旧会。法新社
曾效力爱华顿9年的卡维特利云，首次倒戈对旧会。法新社
曾效力爱华顿9年的卡维特利云，首次倒戈对旧会。法新社
曾效力爱华顿9年的卡维特利云，首次倒戈对旧会。法新社
曾效力爱华顿9年的卡维特利云，首次倒戈对旧会。法新社

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
曾国衞被免去政制及内地事务局局长职务
曾国衞被免去政制及内地事务局局长职务
政情
1小时前
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
影视圈
2026-01-26 10:00 HKT
TVB「不羁视帝」惊变住家男  街坊装现身街市一抽二掕  一个原因疑目露凶光？
TVB「不羁视帝」惊变住家男  街坊装现身街市一抽二掕  一个原因疑目露凶光？
影视圈
15小时前
特首李家超。（资料图片）
直播︱曾国衞以健康理由辞任局长 有更多官员离任？李家超：传闻不正确、不攻自破 无计划再换司局长
政情
59分钟前
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
2026-01-25 09:00 HKT
03:05
巴士安全带︱议员承认低估民间反应：初衷为安全 审议时关注第二样嘢 倡半年后检讨
社会
23小时前
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
2026-01-25 10:00 HKT
关税战｜特朗普突加征南韩关税至25%  指未有履行协议
关税战｜特朗普突加征南韩关税至25%  指未有履行协议
即时国际
4小时前
大疆无人机在商用领域占据极大市场。DJI
Alex Honnold｜征服台北101大疆航拍机全程直播？ 网民吵翻天
即时国际
14小时前
西环47岁父亲驾车突晕倒 11岁仔从旁惊险控制近百米 撼七人车再撞栏停下
西环47岁父亲驾车突晕倒 11岁仔从旁惊险控制近百米 撼七人车再撞栏停下
突发
10小时前