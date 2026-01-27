英超│曼联想用40万镑周薪新约留住B费 一大将离开腾出资金

英国《每日镜报》周一报导，曼联正考虑在今夏打破薪酬架构，以周薪40万镑的天价新约，留住队长并中场核心般奴费南迪斯(Bruno Fernandes)。知情人士透露由于另一高薪老将卡斯米路已确定离开，球队在资金空间提高B费的待遇，希望这位因不满球队营运方式和频繁换师的葡萄牙中场留下来。

B费早前因换帅萌生去意

早前有报导指B费因为不满球会的营运方针，加上近年不停换帅未能稳定发现，对曼联感到失望，考虑在今夏美、加墨世界杯后离开，寻求职业生涯最后一份大合同。而《每日镜报》指，曼联认为如果球队在今季英超跻身前4取得欧联席位，B费应该会改变决定留下来，随队参加这项欧洲球会级的顶级赛事。

用40万镑天价周薪展示诚意

然而红魔亦知道来自沙特阿拉伯、美国和欧洲的球队都有意签下他，故此球会高层希望在今夏提供一份周薪高达40万镑的合约给他，以证明对他的重视程度。曼联的财务状况虽然未算太好，但由于目前领取35万镑周薪的卡斯米路已确定在夏天约满离开，球会腾出大笔薪酬支出，所以用作向B费加薪。后者现时的合约到2027年届满，还有一年续约条款，但曼联想提早续约，向外界展示想留住此子的决心。