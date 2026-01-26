西甲│巴塞隆拿3:0奥维多 丹尼尔奥莫1入球1助攻 队内第8位入球+助攻上双球员

周日西甲巴塞隆拿主场3:0轻取奥维多，锋将丹尼尔奥莫表现出众，攻入1球之余，还有1次助攻。此子本季各赛事共累积7球3助攻，成为队中第8位入球和助攻次数上双位数的球员，球队攻击火力全开。

丹尼尔奥莫今季累积7入球3助攻

今场巴塞隆拿战至下半场才打破僵局，丹尼尔奥莫把握奥维多守将犯错后解围不远，禁区顶右脚射远柱破网。拉芬夏比洛尼之后单刀挑射破网，为球队领先至2:0。奥莫于73分钟再有贡献，他在左路传中，拉明耶马车身窝利抽射得手，巴塞最终大胜3:0。

8人入球+助攻上双位数

连同今仗的1球1助攻，丹尼尔奥莫本季各赛事共有7入球3助攻，成为球队第8位入球和助攻次数上双位数的球员。巴塞今季贡献最多入球的球员就是11球11助攻的拉明耶马；入球和助攻各10次的中场费明卢比斯第2多；拉舒福特就有8球9助攻，拉芬夏则有12球5助攻，一起贡献17球。而罗拔利云度夫斯基、柏迪和费兰托利斯，都有双位数的入球贡献。

拉明耶马车身窝利抽射破网。路透社

妙传拉明耶马后，奥莫今季各赛已累积7球3助攻。路透社

