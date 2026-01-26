Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│阿仙奴角球小禁区有16人逼过搭地铁 阿密特迪亚路回应枪迷：角球系你地唯一希望﹗

足球世界
更新时间：17:07 2026-01-26 HKT
发布时间：17:07 2026-01-26 HKT

阿仙奴周日英超主场2:3不敌曼联，两个入球分别来自客军的乌龙球和角球攻势。在他们取得角球入球时，小禁区内双方共有16人，有网民用AI修图直指红魔禁区比逼地铁更辛苦。而曼联翼锋阿密特迪亚路(Amad Diallo)在社交媒体回复一位枪迷时，指角球是阿仙奴唯一希望，守将达洛治(Diogo Dalot)亦抛出「骨头论」，称角球失球一刻十足「7只狗一齐抢骨头」﹗

16人小禁区挤拥逼过搭地铁

今场阿仙奴的角球入球，是他们本季各赛事第26个死球入球，冠绝五大联赛。枪手的做法是安排大量球员冲击对方的小禁区，加上敌军的防守球员，靠混乱制造威胁，以入球为例，当布卡约沙卡主踢角球时，曼联的小禁区共有16名球员，包括阿仙奴6人，曼联10人，若非枪手右闸宾韦特在准备接应时不慎撞到门柱跌出底线，总数应为17人。有网民就用AI修图，将角球小禁区内16人挤拥一起改为逼搭地铁，嘲讽阿仙奴的做法。

达洛治：似七只狗抢一块骨头

而曼联锋将阿密特迪亚路在社交媒体上回复一位枪迷，写道：「你们唯一的希望就是角球了。」右闸达洛治更抛出「骨头论」：「我知道对手的死球进攻非常出色。我们防守得很好，美连奴的入球就像『七只狗抢一块骨头』，球在反弹后落到他们的脚下，但我们完成了一场非常成功的比赛。」

