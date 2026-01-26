英超│曼联名宿踩阿迪达多一脚 一口气换4人唔变阵无作用 里奥费迪南：佢太保守﹗

阿仙奴今季英超主场不败身被曼联打破，主教练阿迪达于58分钟见势色不对，一口气换入4名球员，包括3名攻击手，可是没有起色。两位曼联名宿里奥费迪南和加利尼维利赛后踩多脚，直言阿迪达换人唔变阵唔改踢法没有作用，更指他本身太保守，枪手夺冠障碍就是他。

一口气换4人但无变阵

今场换边后5分钟阿仙奴失第2球，比数落后1:2，更被客军曼联打出气势。该队主教练阿迪达于58分钟立即果断换人，派上3位攻击手米基尔马连奴、伊比尔治伊斯和约基利斯，还有右闸宾韦特。然而4个调动只是位换位，枪手继续踢433，进攻套路没有改变，依靠外围传控和球员单对单能力制造空位，但成效不大。阿帅于75分钟用上最后一个换人名额，由马度基入替李安度杜沙特，前者出场踢右翼，将布卡约沙卡移往左路顶杜沙特的位置，同样是位换位，此举更令沙卡失去威力，球队整体进攻并不流畅。

加利仔：看似孤注一掷但有保留

加利尼维利赛后毫不留情指阿迪达衰保守：「阿迪达几乎拿出所有底牌。他看似孤注一掷，但实则仍有保留。如果他可以一次过换上马度基、伊斯、约基利斯和加比尔马天尼利，换走沙卡，并让球队的进攻更具灵性及即兴发挥空间就好，可是他的选择比较保守，想放手一搏但没有豁出去。他的换人调整并未给阿仙奴带来太多帮助，球队仅在死球和角球有威胁，阵地战根本未能撕开曼联防线。」

里奥指阿迪达生性保守

而另一位红魔名宿里奥费迪南更一针见血，指阿迪达生性保守，战术部署只是试探几招，所有进攻都是点到即止，只在外围零星试探、小范围传递，不敢大力进攻。他续指：「阿仙奴球员在场上毫无进攻自由度，踢得太过机械。阿仙奴想要夺冠，最大障碍就是他们自己，球队现在踢得太崩紧了。」

