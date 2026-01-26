英超│曼联连赢曼城、阿仙奴首次升上第4位 卡域克：我地要明确冲击欧联席位﹗
周日英超尾场，曼联作客3:2击败阿仙奴，连同上轮击败同市宿敌曼城，接连赢出「Big6」大战。该队赢波后升上英超积分榜第4位，是今季首次攀升到这位置，看守主教练卡域克矢言由上周起他们已视欧联席位为明确重点，目前已经有进展，球季余下目标就是重返欧联。
曼联首次升上第4位
继上轮主场2:0击败曼城后，曼联今仗亦踢出精彩一仗，在先失守下凭麦比奥莫、多古和马菲奥斯根夏各入一球，3:2挫榜首阿仙奴，连续赢出2场「Big6」大战。他们更因为本轮前排第4位的利物浦不敌般尼茅夫，全取3分后压过前者升上第4，是今季联赛最高排名，23轮累积38分，比身后的车路士和红军，分别多1分及2分。
卡域克：上周开始就冲击欧联﹗
红魔看守主教练卡域克矢言球队正明确冲击欧联：「从上周开始，这就是明确的重点。一切机会都摆在我们面前，现在这是一个好的开端。我们需要持续建设，上周是起步，本周有所进展，未来几周都要这样做。」同时这名一代曼联中场指两场胜仗带来很多情感、能量和信心，但要谦逊地理解为何感取得这样的成果，之后继续前进。
