英超｜曼联3：2阿仙奴升第四 枪手榜首优势收窄至4分

足球世界
更新时间：02:50 2026-01-26 HKT
发布时间：02:50 2026-01-26 HKT

英超周日大战，曼联作客阿仙奴。是役是曼联第2战由卡域克领先，下半场战情激烈，最终曼联以3：2击败阿仙奴，联赛两连胜兼升上第4位，至于阿仙奴的榜首优势收窄至4分。

利辛度马天尼斯摆乌龙

阿仙奴于18分钟有首次具威胁攻势，一次右路罚球，苏比文迪力压卡斯米路近门迎顶，但曼联门将辛尼拉文斯反应快双手托出底线。29分钟，阿仙奴打开纪录，一次转方向由左至右落在沙卡脚下，他传中予马田奥迪加特起脚，皮球省中利辛度马天尼斯入网，阿仙奴凭这球乌龙球领先1：0。曼联于37分钟扳平，阿仙奴的苏比文迪后场回传失误，麦比奥莫截得皮球单刀面对大卫拉耶射入。两军半场各一言和。

多古、根夏轰靓波

曼联于50分钟反超前，柏德列多古与B费在中路几下互传配合后，多古轰出金球，皮球擦眉底入网。落后的阿仙奴攻势未算凌厉，到83分钟才有一脚极具威胁的射门，沙卡于右路推大位快射近柱，拉文斯落地快扑出。84分钟，阿仙奴凭一次角球扳平，门前一轮混战后，马连奴攻门，些斯高虽然将皮球解围，但皮球已过白界线，阿仙奴追成2：2。但曼联于3分钟后攻入奠胜球，B费与明奈短传，后者再传予马菲斯根夏，他转身在禁区外烫射破网，助曼联于87分钟再度领先3：2。

卡域克领军两战两胜

最终曼联以3：2击败阿仙奴，卡域克领军两战两胜，赛后以10胜8和5负得38分升上第4位。阿仙奴则以15胜5和3负得50分续排榜首，但争冠对手曼城和阿士东维拉今轮均全取3分，「枪手」于榜首的领先优势收窄至4分。

