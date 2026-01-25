Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港超联｜上半场失四波 大埔2:4不敌杰志 李志坚：上半场表现属「灾难」

更新时间：18:46 2026-01-25 HKT
发布时间：18:46 2026-01-25 HKT

「中银人寿香港超级联赛」今日（25日）上演重量级对碰，榜首杰志坐镇将军澳运动场，迎战卫冕冠军大埔。主队上半场火力全开，半场已轰入4球奠定胜基；大埔换边后虽追回两球，末段更有马卡雷拿两度中柱，可惜力追不果，最终大埔2:4不敌杰志，赛后大埔主帅李志坚直言球队上半场表现「灾难」，但不会怪罪任何人。

杰志开局即积极抢攻，上半场把握力十足，狂轰4球令客军陷入被动。赛后大埔主帅李志坚直言球队上半场表现「灾难」：「我们不应该踢成这样，大家都想尽力踢好，但上半场的确踢得差。不过联赛仍要继续，之后的杯赛我们必须要争取。」

大埔今仗阵容受损，加比尔因伤缺阵；上场领红的大囍与米基尔古图斯累积5黄分别因停赛无缘披甲。「坚sir」表示，虽然上半场表现失准，但不会怪责任何球员：「球队不顺在所难免，我不会怪任何人，大家互相体谅。场上的球员已经尽全力，希望下一场可以踢得更好。」

易边后大埔重整旗鼓，凭保连奴与马卡雷拿各入一球收窄差距，末段马卡雷拿两度中柱，与入球擦肩而过。李志坚坦言即使落败，球队精神可嘉：「在这么艰难的情况下，我们没有放弃。如果今日踢好一些，是有机会追平甚至反胜。我希望大家明白，我们一定可以扭转局势，重新振作。」

