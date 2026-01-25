Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港超联｜杰志4：2力挫大埔 半场轰四球奠定胜局 迎联赛七连胜

港超联周日上演焦点大战，榜首杰志重返将军澳运动场，主场硬撼衞冕冠军大埔。蓝鸟开赛即火力全开，上半场狂入四球奠胜基础；虽然大埔换边后回气追两城，无奈早段失分过多，最终杰志以4：2报捷，强势写下联赛七连胜。

杰志由开哨即主导战局，第11分钟神田梦实在禁区内控定转身劲射破网，为主队先开纪录。之后攻势不断，第27分钟杰志右路传中直达后点，祖连奴飞身顶入，大埔门将谢家荣鞭长莫及，比分扩大至2：0。半场末段蓝鸟再度发力，第42分钟神田梦实门前把握机会梅开二度；3分钟后阿祖安把握机会再下一城，上半场已遥遥领先4：0。

易边后大埔如梦初醒，逐步重整进攻。第67分钟保连奴把握角球机会顶入，替客军追回一球；至87分钟马卡雷拿同样以头槌建功，将比分收窄。1分钟后，状态大勇的马卡雷拿再度于杰志门前造险，惟可惜射门两度中柱。时间所剩无几，加上四球劣势难以弥补，大埔追分无望。终场杰志凭上半场的强势表现，以4：2击退大埔，写下联赛七连胜，稳坐榜首位置。

