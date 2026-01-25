英超｜曼城不满狼队手球未罚12码 英超赛会社交媒体解释判决

周六英超曼城对狼队，蓝月虽然净胜2:0，但比赛中一个充满争议的VAR判罚于赛后引发各界热烈讨论。当时狼队后卫耶辛莫斯基拉（Yerson Mosquera）在禁区内明显犯手球，但球证夏林（Farai Hallam）观看VAR后，仍维持原判不判罚十二码。英超赛会罕有地于赛后在社交媒体解释判决，指球证认为莫斯基拉手臂处于自然位置，故不判十二码。

莫斯奎拉禁区手球裁判拒判十二码

事件发生于34分钟，曼城前锋马穆殊（Omar Marmoush）于禁区左边尝试将球向后挑过防守球员，但皮球却击中莫斯基拉的手臂。曼城球员和主场球迷随即高声呼吁判罚十二码。是役首次执法英超的球证夏林，在视像助理裁判戴伦英格兰（Darren England）和巴洛特（Samuel Barrott）的建议下，前往场边观看重播。经过多次仔细检视后，夏林最终决定维持原判，不判罚十二码。

英超官方随后在社交平台X上解释了判决：「经过VAR审核，球证维持场上不判罚十二码给曼城的决定。球证宣布：『经过审视，皮球击中狼队球员的手臂，但其手臂处于自然位置，故场上判决维持不变。』」

名宿质疑判决 前球证解画

天空体育（Sky Sports）的「足球周六」节目也对此事件进行了深入分析。前球员摩利臣（Clinton Morrison）直言，在观看了几次重播后，他认为这应该是一个十二码。前球证甸恩（Mike Dean）则从另一个角度解释了判罚：「老实说，球证在场上的位置很好，他当时没有判罚。他愿意去场边看屏幕是值得赞扬的。他看了大概二三十次，我认为他看得越久，就越会坚持自己的决定。我某程度上理解他手臂处于『自然位置』的说法，但我也觉得考虑到距离，判罚十二码似乎有点过于严苛。」