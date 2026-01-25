曼联｜卡域克获苏斯克查全力支持 需要时会向「苏B」求助

曼联看守领队卡域克（Michael Carrick）上任后首场比赛，便带领球队在「曼市打吡」中以2:0击败曼城，取得开门红。他近日透露赛后曾与红魔前主帅、同样是接任主帅一职的热门人选的苏斯克查（Ole Gunnar Solskjaer）通话，并获得这位前队友的全力支持。

亦师亦友情谊深厚

卡域克与苏斯克查的渊源甚深，前者在2006-07球季加盟曼联时，两人曾是队友。而在苏斯克查执教曼联的三年间，卡域克亦是其教练团的重要一员。 上周接替鲁宾艾摩廉（Ruben Amorim）成为曼联看守领队后，卡域克坦言曾与苏斯克查倾谈：「是的，我跟他谈过了。我们关系很密切，一起经历了很多，所以他一如你们所料地给予了全力支持。他是个很棒的人，我非常尊敬他。他祝我们一切顺利，也为我们取得了好的赛果而高兴。」

卡域克表示，自己虽然不是一个经常打扰别人的人，但苏斯克查绝对是那个他有需要时可以求助的对象。

将参与夏季中场收购决策

尽管卡域克的任期暂时只到本季结束，但他已被赋予重任，将会就球队夏季在中场位置的重要收购提供建议。身为昔日的世界级中场，卡域克的位置和经验，无疑将为曼联的重建计划提供宝贵的意见。

卡域克上任后，不仅在打吡战中取得了振奋人心的胜利，更在训练和球队管理上带来了新气象。据报，他对训练细节的重视、给予年轻球员的信任，以及更人性化的管理方式，都获得了球员和内部人士的正面评价。