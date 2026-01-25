Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

曼联｜卡域克获苏斯克查全力支持 需要时会向「苏B」求助

足球世界
更新时间：13:00 2026-01-25 HKT
发布时间：13:00 2026-01-25 HKT

曼联看守领队卡域克（Michael Carrick）上任后首场比赛，便带领球队在「曼市打吡」中以2:0击败曼城，取得开门红。他近日透露赛后曾与红魔前主帅、同样是接任主帅一职的热门人选的苏斯克查（Ole Gunnar Solskjaer）通话，并获得这位前队友的全力支持。 

亦师亦友情谊深厚

卡域克与苏斯克查的渊源甚深，前者在2006-07球季加盟曼联时，两人曾是队友。而在苏斯克查执教曼联的三年间，卡域克亦是其教练团的重要一员。 上周接替鲁宾艾摩廉（Ruben Amorim）成为曼联看守领队后，卡域克坦言曾与苏斯克查倾谈：「是的，我跟他谈过了。我们关系很密切，一起经历了很多，所以他一如你们所料地给予了全力支持。他是个很棒的人，我非常尊敬他。他祝我们一切顺利，也为我们取得了好的赛果而高兴。」 
卡域克表示，自己虽然不是一个经常打扰别人的人，但苏斯克查绝对是那个他有需要时可以求助的对象。

将参与夏季中场收购决策

尽管卡域克的任期暂时只到本季结束，但他已被赋予重任，将会就球队夏季在中场位置的重要收购提供建议。身为昔日的世界级中场，卡域克的位置和经验，无疑将为曼联的重建计划提供宝贵的意见。
卡域克上任后，不仅在打吡战中取得了振奋人心的胜利，更在训练和球队管理上带来了新气象。据报，他对训练细节的重视、给予年轻球员的信任，以及更人性化的管理方式，都获得了球员和内部人士的正面评价。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
5小时前
香港墟市节1.24开锣 免费入场！60+街坊摊档 美食/咖啡/DIY工艺品 购物送布袋+小礼物
香港墟市节1.24开锣 免费入场！60+街坊摊档 美食/咖啡/DIY工艺品 购物送布袋+小礼物
好去处
2026-01-23 18:55 HKT
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
旅游
2026-01-24 10:00 HKT
锦田的士遭私家车拦腰撞抛起翻侧 的士2人被困 女乘客送院不治
00:46
锦田的士遭私家车拦腰撞抛起翻侧 的士2人被困 女乘客送院不治
突发
5小时前
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
4小时前
《爱回家》古典小花宣布离巢 硕士毕业挨足5年月入只有呢个数 正式告别演员生涯
《爱回家》古典小花宣布离巢 硕士毕业挨足5年月入只有呢个数 正式告别演员生涯
影视圈
19小时前
月入10万在港仍是穷人？ 银行家列掹掹紧开支清单 每月花剩呢个数 网民嘲洗脚唔抹脚｜Juicy叮
月入10万在港仍是穷人？ 银行家列掹掹紧开支清单 每月花剩呢个数 网民嘲洗脚唔抹脚｜Juicy叮
时事热话
3小时前
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
活动资讯
2026-01-19 08:00 HKT
连锁超市豪派礼物！买满$88起送米/薯片/啤酒/红白酒 办年货悭足$158
连锁超市豪派礼物！买满$88起送米/薯片/啤酒/红白酒 办年货悭足$158
饮食
18小时前
巴士安全带懒人包︱乘客无扣安全带最高罚$5000 即睇8大情景 撞正「放蛇」有得拗？
巴士安全带懒人包︱乘客无扣安全带最高罚$5000 即睇8大情景 撞正「放蛇」有得拗？
社会
6小时前