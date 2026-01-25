U23亚洲杯｜国足夺亚创历来最佳成绩 主帅安东尼奥为球员感到骄傲

国足于U23亚洲杯决赛中以0:4不敌日本失落锦标，但亚军已经创下国足于这项赛事历来最佳成绩。赛后国足主帅安东尼奥（Antonio Puche）承认技不如人，但同时亦对球员们的斗志表示自豪。

安东尼奥承认实力差距

安东尼奥在赛后首先祝贺日本捧杯：「恭喜日本队夺冠。他们的水平非常高，拥有出色的球员和强大的阵容。这样的赛果，我当然不高兴，不可能感到满意。」

尽管对赛果失望，但这名国足主帅对球员的表现给予了肯定：「我为我的球员感到非常骄傲。输球自然会带来失望，但我们必须保持平稳心态。日本队处于另一个层次，但我们已经拼尽了全力。对我来说，首两个失球尤其令人难受，但我的球队战斗到了最后一刻。」

零失球金身告破

国足在本届赛事中，以不败兼且零失球的佳绩闯入决赛，但面对日本队的凌厉攻势，防线最终失守，全场仅录得两次中目标的射门。尽管落败安东尼奥还是赞扬球员的拼搏精神：「我相信我的球员真心想赢，并且努力拼搏，即使在落后四球的情况下也是如此。我们从未遇过这种情况，但球员们直到终场哨响都展现了极佳的精神面貌。」