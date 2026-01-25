Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜利物浦换人慢三拍致败 名宿列纳怒轰「业余」

足球世界
更新时间：11:01 2026-01-25 HKT
发布时间：11:01 2026-01-25 HKT

周六英超般尼茅夫对利物浦(伯恩茅斯对利物浦)，上半场红军后卫祖高美斯（Joe Gomez）受伤后，球队竟然要花费长达七分钟来换人，期间以十人应战下失掉关键的第二球。利物浦名宿列纳（Jamie Redknapp）赛后直斥史洛特的团队犯上「业余」级别的失误。

7分钟真空期酿致命失球

比赛的转捩点发生在上半场26分钟，般尼茅夫的艾云尼奥臣（Evanilson）把握华基尔云迪积克（Virgil van Dijk）的解围失误先开纪录，而在这次攻防中，上前封阻的祖高美斯与门将艾利臣比加（Alisson Becker）相撞后倒地受伤。尽管日本国脚远藤航（Wataru Endo）已在场边准备好后备上阵，但利物浦在场上的球员并未将皮球踢出界外制造死球机会。在这混乱的七分钟内，场上少打一人的利物浦防线门户大开，被对手于33分钟由阿历斯占美利斯（Alex Jimenez）攻入第二球，为败局埋下伏笔。

名宿炮轰：处理手法难以置信

对于这次离奇的调动延误，两位利物浦名宿兼评述员列纳及加历查（Jamie Carragher）均表示难以接受。
列纳在天空体育的节目中狠批：「这是一个严重的受伤，你给他一两分钟观察，然后就应该尝试换人。但利物浦花了七分钟才决定换人，并因此失掉第二球。在今时今日的足球世界，发生这样的情况实在令人难以置信。」他直言：「我半场时用了『业余』这个词，这确实不够好。如果远藤航早四分钟上场，那个失球根本不会发生。」
加历查则认为，除了教练团，场上球员亦应负上责任：「有时候作为球员，你要自己承担责任。你意识到球队只有十个人，就应该想办法把球踢出界。但没有人这样做，他们错失了机会。」

领队史洛特辩护：苦无死球机会

赛后，利物浦领队史洛特（Arne Slot）为球队辩护，他解释道：「当皮球不在比赛停止状态时，你是无法换人的。高美斯受伤的当下，他表示想继续尝试，但随后又说无法坚持。我们一直控著球，而当我们失去球权后，一直无法制造犯规或死球，所以拖了很长时间。」

