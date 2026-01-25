体坛早报｜国足U23亚洲杯饮恨 拜仁呑今季德甲首败 利物浦95分钟被绝杀

国足在U23亚洲杯决赛饮恨。今届表现突出的中国U23于决赛面对日本，以0：4告负，力争首次捧杯梦碎。德甲拜仁慕尼黑迎来今季联赛首败，主场以1：2不敌奥格斯堡。英超方面，曼城以2：0击败狼队，中止联赛4场不胜的颓势。利物浦作客以2：3不敌般尼茅夫，红军是95分钟被敌军绝杀。至于西甲前列大战，皇家马德里以2：0击败维拉利尔，暂时以2分压过少踢一场的巴塞升上榜首。

