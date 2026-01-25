西甲｜麦巴比梅开二度 皇马2：0挫维拉利尔暂升榜首

西甲前列大战，由次席的皇家马德里作客第3位的维拉利尔。「银河舰队」凭基利安麦巴比梅开二度，以2：0破敌，赛后以两分反压巴塞隆拿升上榜首，但踢多1场。

上半场两军攻势不算到肉，两记较有威胁埋门均来自皇马。19分钟，皇马的艾达古拿于右路突破，扭过两名维拉利尔守将后起脚，但被门将路尔斯祖利亚托高后接实。27分钟，皇马于前场紧逼得手，最终麦巴比与云尼斯奥斯祖利亚撞墙后于禁区顶起脚，皮球被维拉利尔门将路尔斯祖利亚一抱入怀。两军半场互交白卷。

维拉利尔跌落第4位。路透社

麦巴比下半场补时主射12码中鹄，为皇马锁定2：0胜局。路透社

麦巴比梅开二度。路透社

12码挑射破网

下半场47分钟，云尼斯奥斯于左路传中，维拉利尔守将以右脚踢走皮球解围，欲省中他的左脚弹前，麦巴比冲前起左脚窄位破网，皇马领先1：0。维拉利尔之后倾力反扑，62分钟一次左路罚球，接应的谢拉特摩兰奴走到空位，但他于12码点附近起脚高出。无法扳平的维拉利尔，更于92分钟输12码；麦巴比于右路变速落底线，维拉利尔的艾方素柏祖沙落铲将对手铲跌输12码。12码由麦巴比亲自操刀，他以挑射（Panenka）中间破网。

领先巴塞两分踢多场

最终皇马以2：0击败维拉利尔，赛后以16胜3和2负得51分，暂时升上西甲榜首，领先次席的巴塞两分但踢多场；巴塞今晚将主场迎战奥维多。维拉利尔则以13胜2和5负得41分，以较差得失球被同分的马德里体育会压过，跌落第4位。