英超｜利物浦95分被绝杀吞败 史洛特：数名球员能量耗尽

利物浦今晨于英超作客般尼茅夫，于95分钟失守下，以2：3被般尼茅夫绝杀。领队史洛特认为吞败只能怪自己，但赛程频密有影响，「数名球员能量耗尽」。

般尼茅夫先入两球

利物浦先两球落后。26分钟，般尼茅夫的阿历斯史葛接应后场长传，于右路底线传中，艾云尼尔臣近门劲射破网。33分钟般尼茅夫再入一球，占士希尔交直线，阿历斯占美利斯突破越位，射穿利物浦门将艾利臣比卡的「大细龙门」入网。利物浦于完半场前追回一球，一次左路角球，苏保斯拉尔开出内弯球，云迪积克于前柱将皮球跣入般尼茅夫网窝。利物浦半场以1：2落后。

般尼茅夫绝杀利物浦，将帅赛后兴奋庆祝。路透社

苏保斯拉尔的罚球一度为利物浦扳平。路透社

艾米艾里门前射入，助般尼茅夫95分钟绝杀利物浦。路透社

般尼茅夫3：2利物浦。路透社

利物浦到下半场80分钟才扳平，罚球由穆罕默德沙拿轻轻踩后，般尼茅夫门将迪租积柏杜域稍稍向自己的右边移一小步，苏保斯拉尔则起脚射门将的左手边，柏杜域回身飞扑仍来不及，「红军」扳平2：2。81分钟般尼茅夫差点再度领先，赖恩基士堤于禁区外起脚皮球飞向死角，但皮球被艾利臣单手托出。就在最后一击，般尼茅夫一次右路手榴弹战术，门前一轮混战后，最终艾米艾里门前射入，助般尼茅夫于95分钟绝杀利物浦。

红军最终以2：3落败，赛后以10胜6和7负得36分暂时续排第4位，领先第5位的曼联1分、第6位的车路士2分，但均比这两支「争四」对手多踢1场。般尼茅夫则以7胜9和7负得30分，暂列第13位。

有传罗拔臣希望转投热刺，他今晨为利物浦后备上阵45分钟。路透社

传罗拔臣欲投热刺 史帅：需要每一名球员

史洛特认为吞败只能怪自己，但认为频密赛程，「令阵中数名球员能量耗尽」。至于赛前盛传希望转会热刺的安德鲁罗拔臣，今场后备上阵45分钟；利物浦领队史洛特赛后被问及的时候表示：「我需要每一名球员。我早知要米路斯却基斯再踢足90分钟、尤其对手是高强度的般尼茅夫，并不可行，所以我一早已经安排罗拔臣需要后备上阵。」云迪积克补充：「我与罗拔臣每天都沟通，他是我的副队长，是球队非常重要一员，我希望他留队。」