英超｜曼城收起夏兰特 2：0挫狼队止联赛4场不胜颓势

曼城今晨于英超主场迎战狼队。赛前于联赛4场不的「蓝月」，今场正选收起夏兰特，最终以2：0击败狼队，一洗颓风。

马穆殊、施美安各建一功

由水晶宫加盟的中坚马克古希，今场首次代表曼城上阵。前线方面，夏兰特则先列后备，取代他的马穆殊于上半场表现活跃。曼城于6分钟打开纪录，马菲奥斯纽尼斯于右路传中，马穆殊楔前快狼队守将一步，将皮球撑入网窝。马穆殊于17分钟差点贡献助攻，他轻轻地将皮球回传架好「炮台」，但接应的卓基起脚皮球一飞冲天。35分钟，马穆殊于左路吸大位起脚，但皮球中柱弹出。曼城在上半场补时2分钟拉开比数，安东尼施美安于右路控球向大位，随即起左脚烫远柱入网。曼城以2：0领先完半场。

落后阿仙奴4分踢多场

狼队于下半场有一些攻势，祖奥高美斯55分钟主理禁区边的罚球，但皮球高出。66分钟，狼队一次右路罚球，曼城门将当拿隆马出迎举右手欲打手槌，但离皮球有一段距离；狼队的耶辛莫斯基拉头槌攻门，但皮球顶中当拿隆马只用于起跳平衡的左手弹出。曼城的施美安于78分钟有机会梅开二度，但他于右路推大位起左脚抽射，皮球中楣弹出。

最终曼城以2：0击败狼队，英超4场不胜告终，赛后以14胜4和5负得46分续排次席，落后榜首的阿仙奴4分，领先第3位的阿士东维拉3分，但曼城比阿仙奴和维拉均多踢1场；阿仙奴今晚深夜将主场迎战曼联，维拉则于今晚作客纽卡素。狼队以1胜5和17负得8分续排包尾。

马克古希处子战 哥帅盛赞「可以依赖」

「蓝月」领队哥迪奥拿解释夏兰特担任后备的原因，「比赛很频密，我希望令他身心均得到调理。大军名单的决定，从来都是我以对今日最佳的选择作出的评估。」谈及新兵古希，哥帅赞不绝口：「他是可以依赖的球员。只是两课操练，就能从他的言谈、走位、预判和阅读的方式，看出他的实力，真的十分厉害。」