德甲｜拜仁1：2反负奥格斯堡今季联赛首败 跨季27场不败告终

德甲战至第19轮，拜仁慕尼黑终于迎来首败。他们今晨于主场以1：2反负奥格斯堡，除了是今季联赛首败，还令其跨季联赛27场不败纪录告终。

伊藤洋辉为拜仁开纪录

拜仁于23分钟打开纪录，米高奥利斯开出左路角球，伊藤洋辉接应顶入，拜仁领先1：0。26分钟，路易斯迪亚斯于左路窄位起脚，皮球穿向奥格斯堡门将达文的「大细龙门」，但后者右脚稍稍改变皮球方向最终斜出。奥格斯堡完半场前有扳平的黄金机会，科尔侯亚于右路起脚中楣弹出。拜仁半场领先1：0。

拜仁慕尼黑1：2奥格斯堡。

拜仁吞下今季德甲首败。

拜仁德甲跨季27场不败告终。

伊藤洋辉为拜仁打开纪录。

6分钟内连失两球

奥格斯堡于75分钟扳平，一次右路角球，拜仁门将钟拿斯乌比治（Jonas Urbig）出迎打手槌摸不到皮球，最终奥格斯堡由亚瑟查域斯（Arthur Chaves）接应头槌攻门破网。81分钟奥格斯堡反超前，基恩路尼斯底线传中，汉诺亚马辛高第一时间撞射入网，客军反超前2：1 。拜仁最后一击，奥利斯于K角位附近起脚中楣弹出，最终以1：2吞败。

这场除了是拜仁今季德甲首败，还令他们跨季联赛27场不败纪录告终；拜仁对上一次于德甲落败要数到10个月前，于2025年3月初以2：3不敌波琴。拜仁目前于德甲以16胜2和1负得50分续排榜首，领先次席的多蒙特8分。