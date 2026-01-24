Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港超联｜理文8:1东方接连大胜朱兆基笑言好彩 巴科尔倒戈入2球唔庆祝：东方同我就好似系家人

更新时间：23:20 2026-01-24 HKT
发布时间：23:20 2026-01-24 HKT

港超联理文今日主场对东方，最终「黄黑军团」以8:1大胜东方，理文上战先大胜大埔，今场又再大炒东方，理文主帅朱兆基笑称是好彩，他也补充表示球队在战术和执行力上做好了，倒戈入2球的巴科尔在入球后并未有庆祝，他则表示与旧主如同家人，盼他们换帅后可更顺利。

理文大胜东方接连大胜朱兆基笑言好彩。摄影:魏国谦
「黄黑军团」以8:1大胜东方。摄影:魏国谦
连续2场大胜对手 朱sir：入到波好彩啰

理文上战先以5:3击败次名的大埔，升至第2位，今场更以8:1大胜刚换帅的东方，理文主教练朱sir被问到接连以这样的分数击败对手时笑言：「好彩啰，入到波。」他补充表示：「我觉得系真系有好彩嘅，就系由上一场我哋一开波入到波，咁呢啲真系比到信心，真系争好远。 尤其是巴科尔入返波，大家都好似等紧巴科尔入翻波咁，如果唔系我就好大镬。」朱sir另外也表示球队开始越来越默契，执行上也强了，他也看到球队在防守上做得更好，他说：「你问我最大嘅分别，就系我哋喺个防守上，尤其是进攻𠮶班球员，好多都翻咗落嚟帮防守，呢个系个好大嘅转变，系因为有阵时诶诶，大家一路以往嘅话都系你有你听我有我踢咁，你问我依家最大分别嘅就系我哋叫整体啲啰。」

巴科尔倒戈入波避庆祝视母会为家人一样。摄影:魏国谦
巴科尔盼东方换帅后可更顺利。摄影:魏国谦
巴科尔倒戈入波避庆祝 视母会为家人一样

巴科尔最近入波停不了，上战上演帽子戏法今场又梅开2度，2026年一开始已入5球，对此他重申没有什么比入波更好，所以好高兴今年有个好头希望可以继续入波同助攻，助球队赢更多冠军。今场入波后巴科尔也不作庆祝，对母会给予尊重，对于东方他表示：「这场比赛对我来说意义非凡，因为东方就像我的家人一样。即使我现在不在那里踢球，他们仍然对我很好我也对他们很好，我们现在就像一家人。所以这场比赛对我来说非常特别。这是一场联赛我现在理文，所以我必须做我要做的事。」

巴科尔也表示有留意东方上半季的困境，他认为换帅后情况或会好转，他说：「我觉得情况会好转的，他们需要时间跟新教练磨合。上周我们看到他们对南区表现出色并赢得了比赛，所以我衷心祝福他们一切顺利，希望他们能继续进步，在新教练的带领下赢得更多比赛。」

 

记者/摄影:魏国谦

