港超联｜又一港将外流内地发展 理文主帅朱兆基透露巴拉克将离队北上

港超联理文周六以8:1大胜东方，拿下一场干净俐落的胜利后，理文主帅朱兆基受访时透露，今场是阵中中场巴拉克（Aki)的最后一战，之后他将会离队北上发展，但未有提及落脚队伍。

巴拉克将到内地发展。摄影:魏国谦

Aki在今届「第44届省港杯」首回合香港主场首度披甲亮相。摄影:魏国谦

又一港脚外流北上 巴拉克将到内地发展

现年26岁的Aki今季由标准流浪转投理文，为理文各赛事上阵9战贡献了2个入球，原籍为以色列但在香港土生土长的Aki去年11月取得香港护照，并能为港队披甲上阵，虽在同月对柬埔寨的友谊赛，和之后对新加坡的亚杯外中都有入选最终大名单，惟都未有上阵机会，在今届「第44届省港杯」首回合香港主场首度披甲亮相。

Aki今季由标准流浪转投理文各赛事上阵9战贡献了2个入球。摄影:魏国谦

较早前网上一度流传Aki将会外流内地，但都没了下文，而今战大胜后理文主教练朱sir接受访问时表示，今场将会是Aki在理文的最后一战，并透露他将北上发展，但并未有透露新东家，朱sir说：「佢（巴拉克）会走啊，佢会去内地发展，咁球会都知道，其他嘢就留返俾佢讲啦。」他也表示今季理文在中场上也有补强，因此也相信可以应付到巴拉克的离队。

记者/摄影:魏国谦