港超联｜艾华顿帽子戏法贺上阵百场 理文主场8:1大胜东方

港超联周六由理文主场迎战东方，「黄黑军团」今战火力全开，有艾华顿上演帽子戏法贺上阵百场外，倒戈的巴科尔亦梅开二度，加上刘家乔、黄威和立花棱也各建一功下，以8:1大胜东方。

立花棱也建功贺上阵百场 惟以受伤离场

今场亦是理文球员立花棱也和艾华顿上阵第100场，球会会长李文恩亦为2位送上纪念品，以仁纪念2位在理文的贡献。一开波东方比理文更早入局，开波2分钟就先有马高斯一记过头波，大久保优接应后从左路突破，引出理文门将梁兴杰后窄角度起脚，好在有韦利安护空门解除威胁，之后25分钟东方获罚球机会，梁兴杰打出后，皮球落入林洐廷脚下随即超脚劲射，可惜中柱弹出。

理文大难不死后突然发难，30分钟刘家乔中路控定后突然起脚，皮球射中具滋龙改变方向后破网，随后哥达从右路进攻起脚但被高俊扑出，立花棱也加速上前补射得手，助理文领先2:0，可惜随后半场完结前立花棱也在一次争抢中受伤，须以担架抬离场。

理文下半场狂轰6球 艾华顿只踢半场演帽子戏法

易边后理文并没受伤兵影响继续对东方施压，换入艾华顿和辛尼增加火力即见效，60分钟辛尼捉到东方后防失误，身体压赢具滋龙后直传予巴科尔，艾华顿中路入摄接应巴科尔传中后门前撞射破网，但理文表示陆续有来，70分钟巴科尔接应余炜廉长传，引出高俊后挑射笠过高俊入空门，VAR覆核后表示入球有效，再将比数扩大至4:0，82分钟东方再有失误，球权再落入到理文脚下，米基尔直传予巴科尔后再起脚破网，又再「睇下电视」后确认入球有效射成5:0，东方之后虽有后备入替的加利安为球队破蛋，但东方之后失误依旧频发，先有艾华顿突破攻门再得手，补时阶段有黄威禁区顶劲射破网，最后有艾华顿完场前再建一功，完成帽子戏法兼助理文大胜8:1。

记者/摄影:魏国谦