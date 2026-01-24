U23亚洲杯｜中国决赛对日本争取首度封王 (战况持续更新)
今晚U23亚洲杯决赛由国家队对日本，有线77台晚上11:00直播。国家队在今届U23亚洲杯表现予人惊喜，于分组赛爆冷击败澳洲，以不败姿态次名晋级8强。8强面对上届亚军乌兹别克，国家队成功守和0:0，再于互射12码胜4:2历史性晋级4强。国家队表现一场比一场好，上场准决赛净胜越南3:0，强势晋级决赛再创历史，今晚决赛对日本争取历史性首度封王。
12分钟，【中国0：1日本】日本右路传中，大关友翔起脚省中人改变方向入网，日本先开纪录。
9分钟，日本的佐藤龙之介于左路传中，伏兵远柱的古谷柊介走到空位，但近门起脚时皮球漏过出界。
7分钟，国足首个攻门，向余望接应传送头槌攻门「食唔应」，皮球被日本门将荒木琉伟。
5分钟，日本右路角球攻势，白赖仁世雄近门起脚，被国足门将李昊扑出。
4分钟，日本手榴弹战术被国足解围。日本获得第一个角球。
球赛开始，上半场由日本先开波。
两军正选阵容：
中国：
16 李昊
23 杨希、15 彭啸、4 吾米提江玉苏普、5 刘浩帆
8 木塔力甫依明卡日、6 徐彬、20 李镇全、2 胡荷韬
7 向余望、10 王钰栋
日本：
23 荒木琉伟
16 小泉佳弦、5 市原吏音、4 永野修都、2 梅木怜
10 佐藤龙之介、11 横山梦树、6 小仓幸成
8 大关友翔、9 白赖仁世雄、20 古谷柊介
