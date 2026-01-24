英超│热刺出价斟介安德鲁罗拔臣 利物浦尊重其意愿让他决定

意大利转会专家罗马诺周五透露，热刺已向利物浦发出正式报价求购左闸安德鲁罗拔臣(Andrew Robertson)，两间球会随即进行深入谈判。据了解热刺欣赏其经验和领队能力，而红军鉴于他为球会立下的汗马功劳，会让他选择不作任何阻挠，消息人士指罗拔臣为寻求出场机会，愿意转投热刺。

传热刺已向利物浦正式出价

英国多间传媒周五传出热刺希望签下利物浦左闸安德鲁罗拔臣，认为他在利物浦的夺冠经历可以帮助球队，同时此子拥有丰富的英超和欧联经验，对球队下半季冲击这两条战线大有帮助。意大利转会专家罗马诺随后透露，热刺已经正式向红军送上报价，两间球会已展开深入谈判，进展理想。

罗拔臣为上阵机会愿离队

《卫报》就指利物浦鉴于罗拔臣效力球会9年立下不少汗马功劳，加上其合约到今年夏天便届满，会尊重其决定，不会作出任何阻挠，唯一是希望他尽快决定，如果真的离队，红军就会召回今季借用至罗马的森美卡斯，作为正选左闸米路斯却基斯的替补。而知情人士指罗拔臣为了在世界杯前有足够的上阵时间保持状态，对转会热刺持积极态度，并已告知利物浦自己的选择。

