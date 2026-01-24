Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周末睇波手册｜曼城主场剑指直取狼队振军心 曼联作客硬撼阿仙奴望延续好势头

本周欧赛结束后，周末重回各地联赛，英超周六先有曼城主场迎战狼队，蓝月目前各战线近5战只得2胜，更先后不敌曼联和挪威球会波杜基林，急需一胜以振军心，今场对敬陪末席的狼队会是大好机会；周日尾场则有曼联硬撼阿仙奴，上战卡历克接手首战就大破曼城，今场对榜首的枪手能否再下一城延续气势亦令人期待。

夏兰特陷入球荒 曼城剑指直取狼队振军心

位列积分榜次名的曼城近期表现平平，在圣诞快车期间三连和，痛失追近榜首阿仙奴的机会，之后虽在联赛杯和足总杯稳阵过关，不料竟是恶梦的开始，上战曼市打吡作客曼联，遭红魔以2:0击败，之后转战欧联更大爆冷，被挪威球会波杜基林以3:1击败，大挫军心。然而曼城的崩盘实际上早有预视，包括加华度尔和鲁宾戴亚斯等多名要将伤出，排兵布阵上困难重重，加上首席射手夏兰特陷入球荒，近5战只入1球，进攻火力出现重大缺失，今战望能一挫狼队一振士气。

卡历克接手曼联连环硬仗 硬撼阿记以证能力

曼联名宿卡历克上战对曼城正式接手执教红魔，首战对强敌蓝月即以2:0告捷，获胜除了因更换成更为适合曼联的4-2-3-1阵式外，另外非洲兵麦比奥莫和阿密特迪亚路的归队亦相当重要，令曼联的进攻火力大增，成上战获胜的主因之一，今战再斗强敌阿仙奴，卡历克若能再下一城必定能更进一步坐稳帅位。

 

本周末精选直播赛事

周六

开赛时间(香港时间)    赛事    对赛    直播

晚上10:30      德甲    拜仁慕尼黑 对 奥格斯堡    Now638台 

晚上11:00      英超    曼城 对 狼队    Now621台

晚上11:00    英超    般尼 对 热刺    Now622台

深夜1:30    英超    般尼茅夫 对 利物浦    Now621台

深夜1:30    德甲    柏林联 对 多蒙特    Now638台 

深夜4:00    西甲    维拉利尔 对 皇家马德里    Now632台 

周日

开赛时间(香港时间)    赛事    对赛    直播

晚上9:00      西甲    马德里体育会 对 马略卡    Now632台

晚上10:00      英超    纽卡素 对 阿士东维拉    VIUTV 96台

晚上10:00      英超    水晶宫 对 车路士    Now622台

晚上11:15      西甲    巴塞隆拿 对 奥维多    Now632台

晚上11:00      英超    曼城 对 狼队    Now621台

深夜0:30     英超    阿仙奴 对 曼联    Now621台

深夜1:00     意甲    祖云达斯 对 拿玻里    Now638台

