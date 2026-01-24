周末睇波手册｜曼城主场剑指直取狼队振军心 曼联作客硬撼阿仙奴望延续好势头

本周欧赛结束后，周末重回各地联赛，英超周六先有曼城主场迎战狼队，蓝月目前各战线近5战只得2胜，更先后不敌曼联和挪威球会波杜基林，急需一胜以振军心，今场对敬陪末席的狼队会是大好机会；周日尾场则有曼联硬撼阿仙奴，上战卡历克接手首战就大破曼城，今场对榜首的枪手能否再下一城延续气势亦令人期待。

夏兰特陷入球荒 曼城剑指直取狼队振军心

位列积分榜次名的曼城近期表现平平，在圣诞快车期间三连和，痛失追近榜首阿仙奴的机会，之后虽在联赛杯和足总杯稳阵过关，不料竟是恶梦的开始，上战曼市打吡作客曼联，遭红魔以2:0击败，之后转战欧联更大爆冷，被挪威球会波杜基林以3:1击败，大挫军心。然而曼城的崩盘实际上早有预视，包括加华度尔和鲁宾戴亚斯等多名要将伤出，排兵布阵上困难重重，加上首席射手夏兰特陷入球荒，近5战只入1球，进攻火力出现重大缺失，今战望能一挫狼队一振士气。

卡历克接手曼联连环硬仗 硬撼阿记以证能力

曼联名宿卡历克上战对曼城正式接手执教红魔，首战对强敌蓝月即以2:0告捷，获胜除了因更换成更为适合曼联的4-2-3-1阵式外，另外非洲兵麦比奥莫和阿密特迪亚路的归队亦相当重要，令曼联的进攻火力大增，成上战获胜的主因之一，今战再斗强敌阿仙奴，卡历克若能再下一城必定能更进一步坐稳帅位。

本周末精选直播赛事

周六

开赛时间(香港时间) 赛事 对赛 直播

晚上10:30 德甲 拜仁慕尼黑 对 奥格斯堡 Now638台

晚上11:00 英超 曼城 对 狼队 Now621台

晚上11:00 英超 般尼 对 热刺 Now622台

深夜1:30 英超 般尼茅夫 对 利物浦 Now621台

深夜1:30 德甲 柏林联 对 多蒙特 Now638台

深夜4:00 西甲 维拉利尔 对 皇家马德里 Now632台

周日

开赛时间(香港时间) 赛事 对赛 直播

晚上9:00 西甲 马德里体育会 对 马略卡 Now632台

晚上10:00 英超 纽卡素 对 阿士东维拉 VIUTV 96台

晚上10:00 英超 水晶宫 对 车路士 Now622台

晚上11:15 西甲 巴塞隆拿 对 奥维多 Now632台

深夜0:30 英超 阿仙奴 对 曼联 Now621台

深夜1:00 意甲 祖云达斯 对 拿玻里 Now638台