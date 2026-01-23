Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│谭美阿巴谦将重返英超 加盟阿士东维拉与艾马利合作

足球世界
更新时间：20:47 2026-01-23 HKT
发布时间：20:47 2026-01-23 HKT

英国《每日邮报》周五报导，目前被罗马借予比锡达斯的英格兰锋将谭美阿巴谦(Tammy Abraham)，接近重返英超，预计日内加盟阿士东维拉，与主教练艾马利合作。

维拉视谭美阿巴谦为头号目标

谭美阿巴谦今季被意甲罗马借予土超比锡达斯至季尾，26场各赛事收录13球3助攻，出色表现获维拉主帅艾马利赏识。维拉早前放走锋将当耶尔马伦，艾马利急切引入一名新中锋，与奥利屈坚斯形成竞争，以及应付英超和欧霸两条战线，阿巴谦就成为其头号目标。

阿巴谦曾效力维拉一季

交易最大障碍，是罗马没有提早终止借用合约的条款，维拉需直接与比锡达斯谈判。虽然比锡达斯本身无意让阿巴谦提早离开，但由于后者希望回归英超，预计他们最终会放行，如无意外下周初就可以完成交易。28岁的谭美阿巴谦是车路士青训产品，曾在2018至19球季以借用身份效力维拉一季，当时后者于英冠打滚，他全季各赛共入26球，翌季就获蓝狮重召，成为正选中锋。

