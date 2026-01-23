Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│卡斯米路不会回归巴甲 料转战美职 洛衫矶银河成热门去向

更新时间：18:02 2026-01-23 HKT
发布时间：18:02 2026-01-23 HKT

卡斯米路(Casrmiro)离开曼联后，去向受到关注。据报这名33岁巴西老将并不热衷回归巴甲，想继续外闯，手上有来自沙特阿拉伯、美国和欧洲球会的聘约。知情人士指此子最大机会登陆美职，在大西洋彼岸展开职业生涯下一站。

卡斯米路暂时无意回归巴西

《天空体育》引述知情人士的消息，卡斯米路离开效力4年的曼联后，并不想回归祖国巴西，而是想继续外闯，不是留在欧洲，就是到沙特掘金，或远赴美国展开新生活。据悉他手头上有多份来自沙特联、美职和欧洲各地联赛的骋约，红魔多位内部人士认为卡斯米路的团队应该接近与下一支新东家接近达成协议，所以提早在球季结束前4个月就公布约满离队的消息。

洛衫矶银河机会最大

英国《每日邮报》指，卡斯米路最大机会登陆美职，洛衫矶银河最有可能签下他。事实上美职联希望进一步提升联赛的知名度和全球影响力，在西甲和英超打滚了13年的卡斯米路就是目标之一。

