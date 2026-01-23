英超│卡斯米路提前宣布离队消息 知情人士：想让曼联及早规划重组中场

曼联中场卡斯米路(Casemiro)周四突然宣布今夏合约完结后离队，提早4个月透露自己的决定。知情人士指这名快将踏入34岁的巴西中场，提前公布去向是想让红魔有更充裕的时间去规划夏天转会市场的行动，想清楚如何大规模重组球队的中场线，据报他们已锁定诺定咸森林的艾利诺安达臣(Elliot Anderson)和白礼顿的卡路士巴利巴(Carlos Baleba)为替补人选。

卡斯米路提早4个月公布离队消息

2022年夏天从皇家马德里来投的卡斯米路，合约到今夏届满，当中还有续约一年的条款，外界一直关注他的去向。此子周四终结外界的揣测，确认夏天约满后离队，结束4年的曼联岁月。这名下月将满34岁的中场，提早4个月透露自己的决定，有消息人士向《天空体育》表示一方面是为红魔著想，令球会能提前规划未来，在部署夏天的转会行动时可以占先机，另一方面亦可以让自己的团队与其他球队接洽，及早落实下一家。

为曼联著想及时规划重组中场

在卡斯米路确认离队后，据悉曼联将会大规模重组中场，预计引入多达4名中场新援，当中以森林的英格兰国脚艾利诺安达臣，以及白礼顿的全能悍将卡路士巴利巴为两大首要目标。曼联周日英超就会作客阿仙奴，卡斯米路落实去向后，全队都可以专心备战，争取最好表现。

