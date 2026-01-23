欧霸｜韦特极刑宴客 森林54秒后失乌龙球 0：1不敌布拉加

诺定咸森林于欧霸力争直接出线16强的希望，受到打击。今晨他们作客布拉加，下半场54秒内，森林经历了射失12码和失乌龙球，最终以0：1告负。

两军上半场攻势不算到肉，各有一次较接近的埋门。基比斯韦斯于9分钟的罚球弯过人墙，但被布拉加门将汉尼锡（Lukas Hornicek）飞身扑出。37分钟到布拉加的机会，加比利马天尼斯（Gabri Martínez）接应右路传中头槌攻门，仅仅斜出。上半场两军踢成0：0。

布拉加门将扑出韦特12码

下半场53分钟，是今场的高潮所在。森林的上士麦艾迪于禁区内欲接应传送时，疑被敌卫推跌博得12码。但森林由基比斯韦特操刀，射门将的左下角，被汉尼锡捉到路扑出。森林于54秒后迎来第二个打击，布拉加的列卡度贺达于右路传中，逼得森林中场赖恩耶迪斯摆乌龙。

森林作客0：1不敌布拉加。美联社

安达臣被逐。路透社

基比斯韦特极刑宴客。路透社

安达臣疑因闹球证直红被逐

客军之后狂攻，但未能扳平之余，更有艾利洛安达臣于94分钟直接红牌被逐。安达臣当时身边没有人，亦没有争抢皮球犯规，但慢镜显示他情绪激动地向球证说话后，转身走开，球证吹停球赛并出示红牌；背向球证的安达臣，转向正面时才得知自己被逐，一脸错愕。

布拉加没有中目标攻门

森林的防线是役没有目对任何中目标埋门，但最终因为乌龙球以0：1不敌布拉加。森林赛后以3胜2和2负得11分，跌落第16位，落后直接出线16强资格、第8位的贝迪斯3分；森林于联赛阶段最后一轮的对手是第7位的费伦斯华路士。布拉加则以5胜1和1负得16分，排在第5位。