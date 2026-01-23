英超｜卡斯米路将离队 曼联将与明奈谈新约巩固中场线
更新时间：06:35 2026-01-23 HKT
发布时间：06:35 2026-01-23 HKT
发布时间：06:35 2026-01-23 HKT
随着卡斯米路宣布今夏离开曼联，红魔为巩固中场线已有动作。根据《天空体育》的消息指，曼联已经准备好与明奈展开续约谈判，提供与队友待遇更看齐的新约。
明奈今季命运犹如坐过山车。在前主帅鲁宾艾摩廉治下「冇运行」的他，经历过长期坐冷板，更一度提出要求离队的低谷。但艾摩廉被炒，换上卡域克掌帅印后，明奈重新迈向高峰；在卡域克首演，明奈首次获得今季英超正选的机会，今晨更传来他将获得一纸新约的消息。
提高合约待遇 睇齐一队队友
《天空体育》的报道指，由于明奈是曼联青训出色，合约待遇比起其他由外会收购的一队队友较低。但这名20岁中场并不在艾摩廉的计划中，而且明奈的合约尚余18个月兼有启动自动续约1年的项目，因此与他洽谈新约并非之前需要优先处理的项目。
明奈之前因缺乏上阵机会而一度要求外借，盛传拿玻里等球会均有兴趣。随着中场大将卡斯米路宣布今夏离开曼联，红魔立即为巩固中场线努力。在这个时间点与明奈展开新约洽谈，《天空体育》记者形容：「曼联现在认为是正确的时机，整顿内部事务的同时，为球会的未来留住至关重要的年轻球员，明奈正是这项计划的核心人物。」
最Hit
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
2026-01-22 07:00 HKT
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT