英超｜卡斯米路将离队 曼联将与明奈谈新约巩固中场线

随着卡斯米路宣布今夏离开曼联，红魔为巩固中场线已有动作。根据《天空体育》的消息指，曼联已经准备好与明奈展开续约谈判，提供与队友待遇更看齐的新约。

明奈今季命运犹如坐过山车。在前主帅鲁宾艾摩廉治下「冇运行」的他，经历过长期坐冷板，更一度提出要求离队的低谷。但艾摩廉被炒，换上卡域克掌帅印后，明奈重新迈向高峰；在卡域克首演，明奈首次获得今季英超正选的机会，今晨更传来他将获得一纸新约的消息。

明奈今季于曼联由离队边缘，走到有机会获得加薪合约。路透社

明奈在卡域克首演，首次获得英超正选机会。路透社

提高合约待遇 睇齐一队队友

《天空体育》的报道指，由于明奈是曼联青训出色，合约待遇比起其他由外会收购的一队队友较低。但这名20岁中场并不在艾摩廉的计划中，而且明奈的合约尚余18个月兼有启动自动续约1年的项目，因此与他洽谈新约并非之前需要优先处理的项目。

明奈之前因缺乏上阵机会而一度要求外借，盛传拿玻里等球会均有兴趣。随着中场大将卡斯米路宣布今夏离开曼联，红魔立即为巩固中场线努力。在这个时间点与明奈展开新约洽谈，《天空体育》记者形容：「曼联现在认为是正确的时机，整顿内部事务的同时，为球会的未来留住至关重要的年轻球员，明奈正是这项计划的核心人物。」