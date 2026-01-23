Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧霸｜维拉1球小胜费伦巴治 查顿辛祖一箭定江山

足球世界
更新时间：06:23 2026-01-23 HKT
发布时间：06:23 2026-01-23 HKT

欧霸联赛阶段，阿士东维拉作客以1：0小胜土超球会费伦巴治，以6胜1负得18分，升上次席。

赛前维拉6战得15分，为保前8名直接出线16强，今场继续派遣强阵出战。近期状态大勇的奥尼屈坚斯（Ollie Watkins）、摩根罗渣士（Morgan Rogers）和贝安迪亚（Emiliano Buendía），皆以正选披甲。

辛祖连续8季于欧洲赛入球

上半场维拉占尽优势。开赛6分钟，队长泰朗明斯（Tyrone Mings）接应角球头槌攻门，仅仅高出。25分钟，客军右路攻势，马迪卡殊（Matty Cash）右路突破传中，今场任正选的查顿辛祖（Jason Sancho）在小禁区外无人看管下顶入，客军领先1：0。辛祖亦成为继哈利卡尼（Harry Kane）及菲尔科顿（Phil Foden），第3名连续8季都能在欧洲球会杯赛都取得入球的英格兰球员。他在上半场后段再有机会，接应摩根罗渣士的传送后起脚，但被费伦巴治守卫挡出。半场维拉领先1：0。

查顿辛祖一箭定江山。路透社
维拉作客以1：0击败费伦巴治。路透社
维拉全取3分后升上次席。路透社

下半场两军各有食「诈糊」

换边后维拉继续抢攻，66分钟，屈坚斯于左路突破传中，博得费伦巴治的约钖克（İsmail Yüksek）「摆乌龙」，惟球证经VAR翻看后，指屈坚斯越位在先，入球无效。75分钟，费伦巴治的艾杜高古（Kerem Aktürkoğlu）接应祖汉杜兰（Jhon Durán）的传送，连番起脚后入网，但后者同样被指先越位，惨食「诈糊」。两军最后再无纪录，维拉得以保持1：0胜果，全取3分。维拉赛后以6胜1和得18分，升上第2位。费伦巴治则以3胜2和2负得11分排第18位。

