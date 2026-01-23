英超｜卡斯米路确认今夏告别曼联 效力4年约满离队

曼联官方宣布，中场卡斯米路（Casemiro）将在今夏约满后结束其红魔生涯。

卡斯米路在2022/23球季以高达6000万镑固定转会费、外加1000万镑浮动条款，从皇家马德里加盟。他在曼联至今上阵 146次，射入21球，是红魔夺得2022/23球季联赛杯的功臣之一。

曼联联赛杯夺冠功臣

当时对纽卡素的决赛中，卡斯米路凭借强大的制空能力攻入先开纪录的头锤，曼联最终以2：0击败纽卡素捧杯。在2024 年，他亦随队赢得足总杯冠军。尽管曼联近季成绩起伏不定，但这名33岁巴西队长在场上的拼劲，仍让他成为奥脱福球迷最喜爱的球员之一。

卡斯米路确认今夏告别曼联。法新社

卡斯米路为曼联赢得两座冠军，包括2022/23球季的联赛杯。路透社

卡斯米路每场都拼尽，职业精神备受肯定。路透社

「将毕生带著曼联精神前行」

面对即将划上句号的红魔生涯，卡斯米路发表感言表示：「我将会一生一世带著曼联的精神前行。从我第一天踏进这座美丽球场的那一刻起，我就感受到了奥脱福的激情，以及我现在与支持者们共同分享对这间特别球会的热爱。」虽然曼联近两季整体成绩一般，但卡斯米路每次落场都会竭尽所能，其职业态度备受肯定。

「余下4个月将倾尽全力」

卡斯米路强调，在余下的球季仍会倾尽全力：「现在还不是说再见的时候，在接下来的4个月里，我们还有很多回忆要去创造。我们仍然有很多目标需要共同奋斗；我的全部注意力将一如既往地放在竭尽全力帮助球会取得成功。」

随著这名高薪功臣离队，象征著曼联中场将在夏季进行大改革。卡斯米路最后感性地表示，无论未来去向如何，他对红魔的情谊不会改变：「我会付出一切，去帮助球会取得成功。」曼联官方则呼吁球迷在季尾最后一个主场日（对诺定咸森林），到现场送别这名曾为球队带来两座锦标的中场大将。