欧联│巴塞隆拿战胜严寒反胜 罗拔仔：「-7度比赛真系好难踢﹗」

足球世界
更新时间：15:01 2026-01-22 HKT
发布时间：15:01 2026-01-22 HKT

巴塞隆拿在周三欧联远征捷克斗布拉格斯拉维亚，成功战胜零下7度的严寒，先失一球下反胜4:2，取得宝贵3分。今场为球队射入第4球的射手罗拔利云度夫斯基(Robert Lewandowski)赛后直言，在零下7度之下比赛真的不容易，梅开二度的费明卢比斯(Fermin Lopez)就指冻到手和脚都痛，球队踢得很幸苦才能取胜。

由10度到访零下7度地区

本月巴塞隆拿市的平均温度约10度，巴塞大军周三到访零下7度的捷克布拉格，还要遇上球场草地质素欠佳的问题，踢得十分辛苦，开赛10分钟已率先落后。他们之后由中场费明卢比斯梅开二度反超前，但利云度夫斯基完半场前摆乌龙，令双方赛和2:2返回更衣室。客军换边后继续咬紧牙关作战，由丹尼尔奥莫射入世界波，加上罗拔仔将功补过破网，最终反胜4:2，升上第9位。

罗拔仔：咁冻真系唔容易﹗

罗拔仔赛后矢言在零下7度比赛真的不容易：「这样的天气真的不容易。平时于2度至3度的环境下比赛还好，但与零下5至7度，甚至更低的温度中比赛，完全是两回事。幸好我们最终全取3分，希望最终可以以前8位完成。」费明卢比斯亦附和道：「这是一场很困难的比赛，天气寒冷，场地条件不好。天气太冻了，我的手和脚都很痛。」

