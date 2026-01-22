欧联│苏保斯拉尔罚球射地波破网 透露提前做功课：「马赛唔派人训地下」

利物浦在周三欧联作客3:0击败马赛，中场苏保斯拉尔(Dominik Szoboszlai)先开纪录的入球相当有智慧，他罚球直射地波破网。此子透露自己提前做功课，知道马赛有时不会安排球员在人墙后「训低」，已计划射地波越过人墙，最终成功。

苏保斯拉尔罚球地波破网

今仗初段利物浦有多次具威胁的攻势都未能转化成入球，前锋艾基迪基曾将皮球送入网，可是因越位被VAR推翻。幸好他们在上半场补时阶段凭一个具智慧的入球开纪录，苏保斯拉尔在禁区顶主射罚球，他见到马赛的4人人墙后，没有球员「训低」，决定射地波，人墙跳地皮球就从各人的脚下穿过滚向球门，马赛门将鲁利飞尽都未能扑到，这球成为红军大胜的关键。

透露赛前已做足功课

苏保斯拉尔赛后提到这个福至心灵的入球时，直言是做足功课：「是我做了功课。我知道他们有时不会有人倒下，也许我可以尝试把皮球踢到人墙下方。当时真的没有人倒地，所以我就试了，并且成功了。」他还指当时穆罕默德沙拿在主射前曾和他交流，他指自己有信心将皮球从人墙下滚过，沙拿就让自己主理。

