欧联│英超6队5支排前八 唯独曼城失威 一文睇清7轮后形势(附积分榜及尾轮赛程)
更新时间：13:04 2026-01-22 HKT
发布时间：13:04 2026-01-22 HKT
欧联联赛阶段第7轮所有比赛已经完成，参赛的6支英超球队中，有5队排前8位，分别是阿仙奴、利物浦、热刺、纽卡素和车路士，唯独曼城本轮作客爆冷不敌波杜基林特后，跌出前8，目前位列11位。蓝月与另外7队同得13分，尾轮如果主场击败加拉塔沙雷，仍有望以头8位完成，目前亦有一定机会6支英超队全部以前8位直入16强。
曼城输波跌至11位
周三有3支英超球队出场，悉数赢波而回，纽卡素主场3:0轻取燕豪芬；利物浦亦以相同比数作客赢马赛；地头出击的车路士就以1:0挫帕福斯。而周二出战的3支英超队，热刺及阿仙奴赢波，曼城就爆冷作客1:3负挪威代表波杜基林特。完成7轮后，枪手是唯一7战全胜之师，已提早直入16强；红军就以15分排第4位；少1分的热刺跟随其后；蓝狮、喜鹊和蓝月与另外5队同得13分，前两者因得失球较好排第7及第8位，净得失球差为4球的蓝月就排11位，跌出前8，是唯一一支未能跻身头8位的英超球队。
6支英超仍有望一齐跻身前8位
不过如果曼城及时反弹，尾轮主场击败加拉塔沙雷，有机会重返前8位。而第6位的巴黎圣日耳门、第9位及10位的巴塞隆拿和士砵亭最后一轮失分，全部英超队或许可以一齐跻身前8，无需参加淘汰圈附加赛。
欧联积分榜
|排名
|球队
|胜
|和
|负
|得球
|失球
|积分
|1
|阿仙奴
|7
|0
|0
|20
|2
|21
|2
|拜仁慕尼黑
|6
|0
|1
|20
|7
|18
|3
|皇家马德里
|5
|0
|2
|19
|8
|15
|4
|利物浦
|5
|0
|2
|14
|8
|15
|5
|热刺
|4
|2
|1
|15
|7
|14
|6
|巴黎圣日耳门
|4
|1
|2
|20
|10
|13
|7
|纽卡素
|4
|1
|2
|16
|6
|13
|8
|车路士
|4
|1
|2
|14
|8
|13
|9
|巴塞隆拿
|4
|1
|2
|18
|13
|13
|10
|士砵亭
|4
|1
|2
|14
|9
|13
|11
|曼城
|4
|1
|2
|13
|9
|13
|12
|马德里体育会
|4
|1
|2
|16
|13
|13
|13
|阿特兰大
|4
|1
|2
|10
|9
|13
|14
|国际米兰
|4
|0
|3
|13
|7
|12
|15
|祖云达斯
|3
|3
|1
|14
|10
|12
|16
|多蒙特
|3
|2
|2
|19
|15
|11
|17
|加拉塔沙雷
|3
|1
|3
|9
|9
|10
|18
|卡拉巴克
|3
|1
|3
|13
|15
|10
|19
|马赛
|3
|0
|4
|11
|11
|9
|20
|利华古逊
|2
|3
|2
|10
|14
|9
|21
|摩纳哥
|2
|3
|2
|8
|14
|9
|22
|燕豪芬
|2
|2
|3
|15
|14
|8
|23
|毕尔包
|2
|2
|3
|7
|11
|8
|24
|奥林比亚高斯
|2
|2
|3
|8
|13
|8
|25
|拿玻里
|2
|2
|3
|7
|12
|8
|26
|哥本哈根
|2
|2
|3
|11
|17
|8
|27
|布鲁日
|2
|1
|4
|12
|17
|7
|28
|波杜基林特
|1
|3
|3
|12
|14
|6
|29
|宾菲加
|2
|0
|5
|6
|10
|6
|30
|帕福斯
|1
|3
|3
|4
|10
|6
|31
|圣基莱斯联
|2
|0
|5
|7
|17
|6
|32
|阿积士
|2
|0
|5
|7
|19
|6
|33
|法兰克福
|1
|1
|5
|10
|19
|4
|34
|布拉格斯拉维亚
|0
|3
|4
|4
|15
|3
|35
|维拉利尔
|0
|1
|6
|5
|15
|1
|36
|卡拉特
|0
|1
|6
|5
|19
|1
尾轮焦点赛程
阿仙奴 对 卡拉特
摩纳哥 对 祖云达斯
多蒙特 对 国际米兰
法兰克福 对 热刺
巴塞隆拿 对 哥本哈根
利物浦 对 卡拉巴克
曼城 对 加拉塔沙雷
巴黎圣日耳门 对 纽卡素
宾菲加 对 皇家马德里
拿玻里 对 车路士
阿积士 对 奥林比亚高斯
毕尔包 对 士砵亭
马德里体育会 对 波杜基林特
利华古逊 对 维拉利尔
布鲁日 对 马赛
帕福斯 对 布拉格斯拉维亚
燕豪芬 对 拜仁慕尼黑
圣基莱斯联 对 阿特兰大
注：前者主场
