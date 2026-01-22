欧联│英超6队5支排前八 唯独曼城失威 一文睇清7轮后形势(附积分榜及尾轮赛程)

欧联联赛阶段第7轮所有比赛已经完成，参赛的6支英超球队中，有5队排前8位，分别是阿仙奴、利物浦、热刺、纽卡素和车路士，唯独曼城本轮作客爆冷不敌波杜基林特后，跌出前8，目前位列11位。蓝月与另外7队同得13分，尾轮如果主场击败加拉塔沙雷，仍有望以头8位完成，目前亦有一定机会6支英超队全部以前8位直入16强。

曼城输波跌至11位

周三有3支英超球队出场，悉数赢波而回，纽卡素主场3:0轻取燕豪芬；利物浦亦以相同比数作客赢马赛；地头出击的车路士就以1:0挫帕福斯。而周二出战的3支英超队，热刺及阿仙奴赢波，曼城就爆冷作客1:3负挪威代表波杜基林特。完成7轮后，枪手是唯一7战全胜之师，已提早直入16强；红军就以15分排第4位；少1分的热刺跟随其后；蓝狮、喜鹊和蓝月与另外5队同得13分，前两者因得失球较好排第7及第8位，净得失球差为4球的蓝月就排11位，跌出前8，是唯一一支未能跻身头8位的英超球队。

6支英超仍有望一齐跻身前8位

不过如果曼城及时反弹，尾轮主场击败加拉塔沙雷，有机会重返前8位。而第6位的巴黎圣日耳门、第9位及10位的巴塞隆拿和士砵亭最后一轮失分，全部英超队或许可以一齐跻身前8，无需参加淘汰圈附加赛。

欧联积分榜

排名 球队 胜 和 负 得球 失球 积分 1 阿仙奴 7 0 0 20 2 21 2 拜仁慕尼黑 6 0 1 20 7 18 3 皇家马德里 5 0 2 19 8 15 4 利物浦 5 0 2 14 8 15 5 热刺 4 2 1 15 7 14 6 巴黎圣日耳门 4 1 2 20 10 13 7 纽卡素 4 1 2 16 6 13 8 车路士 4 1 2 14 8 13 9 巴塞隆拿 4 1 2 18 13 13 10 士砵亭 4 1 2 14 9 13 11 曼城 4 1 2 13 9 13 12 马德里体育会 4 1 2 16 13 13 13 阿特兰大 4 1 2 10 9 13 14 国际米兰 4 0 3 13 7 12 15 祖云达斯 3 3 1 14 10 12 16 多蒙特 3 2 2 19 15 11 17 加拉塔沙雷 3 1 3 9 9 10 18 卡拉巴克 3 1 3 13 15 10 19 马赛 3 0 4 11 11 9 20 利华古逊 2 3 2 10 14 9 21 摩纳哥 2 3 2 8 14 9 22 燕豪芬 2 2 3 15 14 8 23 毕尔包 2 2 3 7 11 8 24 奥林比亚高斯 2 2 3 8 13 8 25 拿玻里 2 2 3 7 12 8 26 哥本哈根 2 2 3 11 17 8 27 布鲁日 2 1 4 12 17 7 28 波杜基林特 1 3 3 12 14 6 29 宾菲加 2 0 5 6 10 6 30 帕福斯 1 3 3 4 10 6 31 圣基莱斯联 2 0 5 7 17 6 32 阿积士 2 0 5 7 19 6 33 法兰克福 1 1 5 10 19 4 34 布拉格斯拉维亚 0 3 4 4 15 3 35 维拉利尔 0 1 6 5 15 1 36 卡拉特 0 1 6 5 19 1

尾轮焦点赛程

阿仙奴 对 卡拉特

摩纳哥 对 祖云达斯

多蒙特 对 国际米兰

法兰克福 对 热刺

巴塞隆拿 对 哥本哈根

利物浦 对 卡拉巴克

曼城 对 加拉塔沙雷

巴黎圣日耳门 对 纽卡素

宾菲加 对 皇家马德里

拿玻里 对 车路士

阿积士 对 奥林比亚高斯

毕尔包 对 士砵亭

马德里体育会 对 波杜基林特

利华古逊 对 维拉利尔

布鲁日 对 马赛

帕福斯 对 布拉格斯拉维亚

燕豪芬 对 拜仁慕尼黑

圣基莱斯联 对 阿特兰大

注：前者主场