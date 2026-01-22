Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧联│英超6队5支排前八 唯独曼城失威 一文睇清7轮后形势(附积分榜及尾轮赛程)

足球世界
更新时间：13:04 2026-01-22 HKT
发布时间：13:04 2026-01-22 HKT

欧联联赛阶段第7轮所有比赛已经完成，参赛的6支英超球队中，有5队排前8位，分别是阿仙奴、利物浦、热刺、纽卡素和车路士，唯独曼城本轮作客爆冷不敌波杜基林特后，跌出前8，目前位列11位。蓝月与另外7队同得13分，尾轮如果主场击败加拉塔沙雷，仍有望以头8位完成，目前亦有一定机会6支英超队全部以前8位直入16强。

曼城输波跌至11位

周三有3支英超球队出场，悉数赢波而回，纽卡素主场3:0轻取燕豪芬；利物浦亦以相同比数作客赢马赛；地头出击的车路士就以1:0挫帕福斯。而周二出战的3支英超队，热刺及阿仙奴赢波，曼城就爆冷作客1:3负挪威代表波杜基林特。完成7轮后，枪手是唯一7战全胜之师，已提早直入16强；红军就以15分排第4位；少1分的热刺跟随其后；蓝狮、喜鹊和蓝月与另外5队同得13分，前两者因得失球较好排第7及第8位，净得失球差为4球的蓝月就排11位，跌出前8，是唯一一支未能跻身头8位的英超球队。

6支英超仍有望一齐跻身前8位

不过如果曼城及时反弹，尾轮主场击败加拉塔沙雷，有机会重返前8位。而第6位的巴黎圣日耳门、第9位及10位的巴塞隆拿和士砵亭最后一轮失分，全部英超队或许可以一齐跻身前8，无需参加淘汰圈附加赛。

欧联积分榜

排名 球队 得球 失球 积分
1 阿仙奴 7 0 0 20 2 21
2 拜仁慕尼黑 6 0 1 20 7 18
3 皇家马德里 5 0 2 19 8 15
4 利物浦 5 0 2 14 8 15
5 热刺 4 2 1 15 7 14
6 巴黎圣日耳门 4 1 2 20 10 13
7 纽卡素 4 1 2 16 6 13
8 车路士 4 1 2 14 8 13
9 巴塞隆拿 4 1 2 18 13 13
10 士砵亭 4 1 2 14 9 13
11 曼城 4 1 2 13 9 13
12 马德里体育会 4 1 2 16 13 13
13 阿特兰大 4 1 2 10 9 13
14 国际米兰 4 0 3 13 7 12
15 祖云达斯 3 3 1 14 10 12
16 多蒙特 3 2 2 19 15 11
17 加拉塔沙雷 3 1 3 9 9 10
18 卡拉巴克 3 1 3 13 15 10
19 马赛 3 0 4 11 11 9
20 利华古逊 2 3 2 10 14 9
21 摩纳哥 2 3 2 8 14 9
22 燕豪芬 2 2 3 15 14 8
23 毕尔包 2 2 3 7 11 8
24 奥林比亚高斯 2 2 3 8 13 8
25 拿玻里  2 2 3 7 12 8
26 哥本哈根 2 2 3 11 17 8
27 布鲁日 2 1 4 12 17 7
28 波杜基林特 1 3 3 12 14 6
29 宾菲加 2 0 5 6 10 6
30 帕福斯 1 3 3 4 10 6
31 圣基莱斯联 2 0 5 7 17 6
32 阿积士 2 0 5 7 19 6
33 法兰克福 1 1 5 10 19 4
34 布拉格斯拉维亚 0 3 4 4 15 3
35 维拉利尔 0 1 6 5 15 1
36 卡拉特 0 1 6 5 19 1

尾轮焦点赛程
阿仙奴 对 卡拉特
摩纳哥 对 祖云达斯
多蒙特 对 国际米兰
法兰克福 对 热刺
巴塞隆拿 对 哥本哈根
利物浦 对 卡拉巴克
曼城 对 加拉塔沙雷
巴黎圣日耳门 对 纽卡素
宾菲加 对 皇家马德里
拿玻里 对 车路士
阿积士 对 奥林比亚高斯
毕尔包 对 士砵亭
马德里体育会 对 波杜基林特
利华古逊 对 维拉利尔
布鲁日 对 马赛
帕福斯 对 布拉格斯拉维亚
燕豪芬 对 拜仁慕尼黑
圣基莱斯联 对 阿特兰大
注：前者主场

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
社会
6小时前
财政预算案2026｜长者自住物业可豁免交差饷？政府「落闸」：令宽减机制变复杂
01:51
财政预算案2026｜长者自住物业可豁免交差饷？政府「落闸」：令宽减机制变复杂
社会
16小时前
大埔屋邨「头七蜡烛」被擅自清走 户主怒轰无通知 夜更保安「无间道」式爆内幕｜Juicy叮
大埔屋邨「头七蜡烛」被擅自清走 户主怒轰无通知 夜更保安「无间道」式爆内幕｜Juicy叮
时事热话
23小时前
日本制电视最后堡垒失守 中资全面承接Sony及BRAVIA 盘点5大日企退场
日本制电视最后堡垒失守 中资全面承接Sony及BRAVIA 盘点5大日企退场
商业创科
19小时前
「最强小三」惊爆被百亿男友「闩水喉」自揭因不安份守己需问银行借钱：我系癫㗎
「最强小三」惊爆被百亿男友「闩水喉」自揭因不安份守己需问银行借钱：我系癫㗎
影视圈
14小时前
01:41
格陵兰之争｜特朗普多次将格陵兰误称冰岛 称美国将永久参与格岛矿产权益
即时国际
6小时前
66岁《香港早晨》台柱三代同堂庆祝结婚41周年 背景猛料硕士毕业曾任经理 前主持太太撞样关菊英星味浓
66岁《香港早晨》台柱三代同堂庆祝结婚41周年 背景猛料硕士毕业曾任经理 前主持太太撞样关菊英星味浓
影视圈
4小时前
62岁阿伯获上市公司即请 见工个半钟收Offer 霸气反问：「啲后生仔女去晒边？」｜Juicy叮
62岁阿伯获上市公司即请 见工个半钟收Offer 霸气反问：「啲后生仔女去晒边？」｜Juicy叮
时事热话
20小时前
陈自瑶13岁女王靖乔情窦初开 与男友锡锡相被流出 妈咪盼外界尊重女儿：需要空间和隐私
陈自瑶13岁女王靖乔情窦初开 与男友锡锡相被流出 妈咪盼外界尊重女儿：需要空间和隐私
影视圈
13小时前
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
生活百科
2026-01-20 15:32 HKT