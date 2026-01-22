欧联│利物浦近5轮4胜 远胜英超4场不胜走势 史洛特：「欧战球队风格单一」

利物浦在周三欧联作客3:0完胜马赛，近5轮取得4胜1负，赛后排第4位，大有机会取得前8位直入16强。相比之下，球队近4轮英超俱和未能取胜，过去17轮仅得5胜，胜率比欧联低得多，主教练史洛特解释欧战对手大部份都采用相同的战术，比赛期间会作出一些微调，但风格不变，可是英超对手风格多变，同一支球队在下次交手时亦可能完全不同，比较难踢。

3球清脆利落击败马赛

对比上轮英超1:1赛和升班马般尼，利物浦今场于正选阵容作出两个变动，踢完非洲国家杯的穆罕默德沙拿取代加普，中坚亦由祖高美斯代替伊巴希马干拿迪。红军的表现判若两队，踢出凌厉而高效的反击，由苏保斯拉尔和加普各入一球，加上对方门将鲁利的乌龙球，清脆利落赢3:0。

欧联胜率71%远胜英超

连同今仗，利物浦近5轮欧联取得4胜1负，包括过去2仗接连作客赢两大劲旅国际米兰和马赛，赛后排第4位，尾轮主场对卡拉巴克如果赢波，肯定取得前8位直入16强。相比之前，红军于英超难寻一胜，近4轮与般尼、阿仙奴、富咸和列斯联赛和，过去10轮不败但仅赢4场，其余6场打和，胜率只有40%。进一步推展至近17轮，他们录得5胜6和6负的成绩，胜率更进一步压低至29%，与欧联的71%差很远。

史洛特：欧联对手基本同一风格

该队主教练史洛特已参透到个中原因：「在欧联赛场，我们遇到的球队在比赛中基本都采用相同的战术。而在英超中，我们可能要踢7、8、9场比赛，才会遇到一支固定风格的球队。可是当他们再和我们交手时，风格就会完全改变，这时你只能站在场边，然后祈祷机会出场。」史帅更以今场马赛为例，他们在门将开出龙门球时，会以某种特定的方式从后场发起进攻，在运动战中有其独特的风格，虽然会根据红军的比赛计划做出一些细微调整，但不会有太大变化。

利物浦3:0大胜马赛。法新社

利物浦于欧联5胜2负，英超近17轮就只有5胜。法新社

利物浦上轮欧联赢国际米兰，今场就击败马赛。法新社

史洛特指欧联对手的风格单一。法新社