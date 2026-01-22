Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧联｜巴塞隆拿4：2布拉格斯拉维亚 罗拔仔摆乌龙后将功补过

足球世界
更新时间：07:27 2026-01-22 HKT
发布时间：07:27 2026-01-22 HKT

巴塞隆拿与布拉格斯拉维亚上演入球骚！欧联联赛阶段，作客的巴塞隆拿与布拉格斯拉维亚互有领先下，最终以4：2击败对手，重回胜轨。

巴塞隆拿在刚过去的西甲爆冷不敌皇家苏斯达，今场作客捷克的布拉格斯拉维亚，收起拉明耶马（Lamine Yamal）和拉舒福特（Marcus Rashford），并派出20岁小将朗尼巴迪积（Roony Bardghji）任正选。

巴塞隆拿与布拉格斯拉维亚上演入球骚。路透社
巴塞隆拿与布拉格斯拉维亚上演入球骚。路透社
布拉格斯拉维亚先开纪录，但最终以2：4落败。路透社
布拉格斯拉维亚先开纪录，但最终以2：4落败。路透社
利云度夫斯基上半场摆乌龙，但下半场入波将功补过。路透社
利云度夫斯基上半场摆乌龙，但下半场入波将功补过。路透社

费明卢比斯梅开二度

两队今场上演入球大战，上半场已贡献4个入球。开赛仅10分钟，主队于右路角球攻势，队长贺利斯（Tomáš Holeš）头槌二传，伏兵门前的古锡积（Vasil Kušej）门前撞入，先开纪录。落后的巴塞随即反扑，先于34分钟，凭费明卢比斯（Fermín López）的窄角球射门扳平。8分钟后，他在无人看管下，于峨眉月顶起脚破网，个人梅开二度。战至44分钟，主队再次凭角球攻势得手。沙迪历克（Michal Sadílek）开出角球，罗拔利云度夫斯基意外将皮球撞入网，双方踢成2：2完半场。

巴塞暂列第9位

换边后18分钟，巴塞隆拿再度领先，祖利斯古迪于右路传中，对方头槌解围不远，丹尼尔奥莫于63分钟在禁区外起脚得手，巴塞再度领先。70分钟，利云度夫斯基接应拉舒福特的传中，门前轻松射入，将功补过。最终巴塞隆拿以4：2胜出，以4胜1和2负得13分排第9，下场将主场迎战丹麦劲旅哥本哈根。布拉格斯拉维亚则以3分排第34位。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
财政预算案2026｜长者自住物业可豁免交差饷？政府「落闸」：令宽减机制变复杂
01:51
财政预算案2026｜长者自住物业可豁免交差饷？政府「落闸」：令宽减机制变复杂
社会
11小时前
日本制电视最后堡垒失守 中资全面承接Sony及BRAVIA 盘点5大日企退场
日本制电视最后堡垒失守 中资全面承接Sony及BRAVIA 盘点5大日企退场
商业创科
14小时前
驻天津处主任郑震生自爆受款待后被炒 政制局: 有违反《防止贿赂条例》之嫌 已转介执法部门跟进
驻天津处主任郑震生自爆受款待后被炒 政制局: 有违反《防止贿赂条例》之嫌 已转介执法部门跟进
政情
9小时前
大埔屋邨「头七蜡烛」被擅自清走 户主怒轰无通知 夜更保安「无间道」式爆内幕｜Juicy叮
大埔屋邨「头七蜡烛」被擅自清走 户主怒轰无通知 夜更保安「无间道」式爆内幕｜Juicy叮
时事热话
18小时前
陈自瑶13岁女王靖乔情窦初开 与男友锡锡相被流出 妈咪盼外界尊重女儿：需要空间和隐私
陈自瑶13岁女王靖乔情窦初开 与男友锡锡相被流出 妈咪盼外界尊重女儿：需要空间和隐私
影视圈
9小时前
路透社
格陵兰之争｜特朗普：与北约达成协议框架 撤回欧洲关税威胁
即时国际
4小时前
「最强小三」惊爆被百亿男友「闩水喉」自揭因不安份守己需问银行借钱：我系癫㗎
「最强小三」惊爆被百亿男友「闩水喉」自揭因不安份守己需问银行借钱：我系癫㗎
影视圈
9小时前
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
生活百科
2026-01-20 15:32 HKT
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
社会
1小时前
湾仔40年老牌西餐焗猪扒饭Threads爆红！$56外卖包餐汤+饮品 打工仔：港岛区数一数二
湾仔40年老牌西餐焗猪扒饭Threads爆红！$56包餐汤+饮品 食客赞：港岛区数一数二
饮食
17小时前