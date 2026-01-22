欧联｜巴塞隆拿4：2布拉格斯拉维亚 罗拔仔摆乌龙后将功补过

巴塞隆拿与布拉格斯拉维亚上演入球骚！欧联联赛阶段，作客的巴塞隆拿与布拉格斯拉维亚互有领先下，最终以4：2击败对手，重回胜轨。

巴塞隆拿在刚过去的西甲爆冷不敌皇家苏斯达，今场作客捷克的布拉格斯拉维亚，收起拉明耶马（Lamine Yamal）和拉舒福特（Marcus Rashford），并派出20岁小将朗尼巴迪积（Roony Bardghji）任正选。

巴塞隆拿与布拉格斯拉维亚上演入球骚。路透社

布拉格斯拉维亚先开纪录，但最终以2：4落败。路透社

利云度夫斯基上半场摆乌龙，但下半场入波将功补过。路透社

费明卢比斯梅开二度

两队今场上演入球大战，上半场已贡献4个入球。开赛仅10分钟，主队于右路角球攻势，队长贺利斯（Tomáš Holeš）头槌二传，伏兵门前的古锡积（Vasil Kušej）门前撞入，先开纪录。落后的巴塞随即反扑，先于34分钟，凭费明卢比斯（Fermín López）的窄角球射门扳平。8分钟后，他在无人看管下，于峨眉月顶起脚破网，个人梅开二度。战至44分钟，主队再次凭角球攻势得手。沙迪历克（Michal Sadílek）开出角球，罗拔利云度夫斯基意外将皮球撞入网，双方踢成2：2完半场。

巴塞暂列第9位

换边后18分钟，巴塞隆拿再度领先，祖利斯古迪于右路传中，对方头槌解围不远，丹尼尔奥莫于63分钟在禁区外起脚得手，巴塞再度领先。70分钟，利云度夫斯基接应拉舒福特的传中，门前轻松射入，将功补过。最终巴塞隆拿以4：2胜出，以4胜1和2负得13分排第9，下场将主场迎战丹麦劲旅哥本哈根。布拉格斯拉维亚则以3分排第34位。