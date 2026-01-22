Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧联｜纽卡素3：0燕豪芬 客队后防两度「派胶」

足球世界
更新时间：07:18 2026-01-22 HKT
发布时间：07:18 2026-01-22 HKT

纽卡素今晨于欧联主场迎战燕豪芬，把握对手后防两度失误，凭尤尼韦沙（Yoane Wissa）、安东尼哥顿（Anthony Gordon）各建一功，加上下半场哈维班尼斯（Harvey Barnes）锦上添花，以3：0大胜对手，赢出漂亮一仗。

纽卡素各项赛事近3场都未能在法定时间内胜出，今场欧联迎战荷兰劲旅燕豪芬，意外地收起射手禾达美迪（Nick Woltemade），改由尤尼韦沙任正选，配合哈维班尼斯和安东尼哥顿攻坚。

纽卡素3：0燕豪芬。路透社
纽卡素暂列第7位。路透社
燕豪芬门将高华导致失球。路透社
燕豪芬门将、守将先后失误

主队甫开赛即采取主动，8分钟，燕豪芬门将高华（Matej Kovar）失误，祖连顿（Joelinton）推入禁区，再横传予韦沙射入，先开纪录。战至30分钟，燕豪芬后防再一次「派胶」，后防加斯奥洛夫斯基（Yarek Gasiorowski）接应队友横传时竟「漏油」，后上的韦沙抢到皮球后，再即传予安东尼哥顿射入空门，纽卡素半场领先2：0。

「喜鹊」下场斗巴黎圣日耳门

纽卡素在换边后继续狂攻，65分钟，哈维班尼斯于前场接到皮球，再以速度压过对方守卫射入，主队遥遥领先至3：0。之后双方再没有增添纪录，纽卡素在主场胜一场。纽卡素赛后以4胜1和2负得13分排第7，下场将会作客同得13分暂列第6、卫冕的巴黎圣日耳门，争取以头8名直接晋身16强；燕豪芬则以8分排22名。

