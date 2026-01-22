欧联｜利物浦大胜马赛升第4 与皇马同分 沙拿复任正选

欧联联赛阶段，利物浦与马赛上演对攻大战。作客的「红军」凭著较佳的把握力，以3：0大胜马赛，一洗颓风。

利物浦近况一般，近5场只得1胜，今场排出强阵出战，因出战非洲国家杯而缺阵7场赛事的锋将穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）任正选、配合域斯（Florian Wirtz）和艾基迪基（Hugo Ekitike）攻坚。

马赛现时在法甲联赛排名第3，有在英超作赛经验的格连活特（Mason Greenwood）、贺积查治（Pierre-Emile Højbjerg）任正选，而前阿仙奴前锋奥巴美扬（Pierre-Emerick Aubameyang）则先任后备。

沙拿战毕非洲国家杯后归队，复任正选。路透社

苏保斯拉尔罚球先开纪录

利物浦上半场为主动一方，23分钟，苏保斯拉尔（Dominik Szoboszlai）于右路反击，传予中间的艾基迪基射入，惟球证经VAR翻看后指艾基迪基越位在先，入球无效。战至补时阶段，利物浦在禁区外博得罚球，由苏保斯拉尔处理，骗过对方人墙，射出一记割草式地波入网。客军半场领先1球。

换边后马赛大举反击，格连活特于禁区外起脚，仅仅斜出。58分钟，利物浦先有艾基迪基射中柱，马赛随即反击，格连活特于右路突破，传予中间无人看管的咸特查奥尔（Hamed Traorè）起脚竟然射高，错失扳平机会。65分钟，今场表现相当活跃的艾基迪基再度起脚，仅仅高出。

利物浦3：0马赛。路透社

加普后备上阵埋斋。路透社

苏保斯拉尔为利物浦打开纪录。路透社

加普后备入替埋斋

72分钟，利物浦的谢利美费林邦（Jeremie Frimpong）于右路突围再传中，马赛门将鲁利（Geronimo Rulli）意外拍入己方龙门，红军扩大领先优势。战至补时阶段，后备入替的加普（Cody Gakpo）再建一功，替红军锁定胜局。最终利物浦以3：0 大胜马赛，全取3分。

利物浦胜出后，于联赛阶段7战得15分，与第3位的皇马同分，仅以得失球之差排在第4名；红军下场对手为卡拉巴克。马赛则以9分排第19，仍需为争取出线资格努力。