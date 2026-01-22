Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

转会｜水晶宫锋将桑马迪达求离队 阿仙奴小将尼华尼利外借马赛

足球世界
更新时间：05:43 2026-01-22 HKT
发布时间：05:43 2026-01-22 HKT

冬季转会窗进入冲线阶段，多支英超球队都相当活跃。水晶宫前锋桑马迪达（Jean-Philippe Mateta）已正式提出离队要求，而阿仙奴新星尼华尼利（Ethan Nwaneri）则确定转战法甲。

祖云达斯、维拉有意收购马迪达

水晶宫前锋桑马迪达（Jean-Philippe Mateta）已向球会表达离队意愿。这名28岁法国射手合约尚余 18 个月，目前无意续约，据报祖云达斯及阿士东维拉均对其感兴趣，水晶宫的估价则约4000万镑。水晶宫领队加拉斯拿早前承认，若收到合适报价会放行，但他同时对球会转会策略表示不满，认为仓卒卖走伊比尔治伊斯（Eberechi Eze）及马克古希（Marc Guehi），没有补兵补充人员的计划，认为被管理层「抛弃」，大大削弱了球队竞争力。

桑马迪达要求离队。路透社
尼华尼利外借至马赛。路透社
水晶宫势再失主将。路透社
阿迪达改变主意 放走尼华尼利取经验

另外，阿仙奴与马赛达成协议，18 岁中场尼华尼利将以外借身份效力至季尾。今季「枪手」先后购入马度基（Noni Madueke）及伊斯，令尼华尼利在极大的竞争之下，上阵机会受限。原本阿迪达计划将他留在队内，但考虑到外借法甲能获得稳定上阵时间，对球员发展更佳，最终达成外借协议。至于今季加盟阿仙奴的伊斯，季初获得重用，但近期渐渐失去上阵机会，他在过去6场英超有4场坐冷板，另外两场则后备出场、共仅上阵23分钟。

