U23亚洲杯｜国足挫越南首闯决赛 主教练安东尼奥：战术改变为胜负关键

国足小将刷新历史停不了！这支U23国家队在昨晚（20日）的U23亚洲杯4强赛事中以3：0技术性击倒一向为亚洲区青年赛劲旅的越南队，历史性跻身这项赛事的决赛，将于香港时间24号晚大战日本队 。主教练安东尼奥赛后大赞己队表现，并称战术改变和球员的努力不懈是今场胜仗的关键。

下半场发力三球破敌

上半场双方0：0互交白卷。但换边后风云突变，国足于下半场由中坚彭啸和前锋向余望5分钟内连入两球，并于补时阶段，由后备上阵的王钰栋锦上添花，最终以3：0淘汰越南，将于1月24日晚上11时决赛大战日本队争夺冠军。

安东尼奥：庆祝胜利后会全力对战日本

赛后主教练安东尼奥（Antonio Puche）被兴奋的队员抛向空中庆祝，赛后记者会上安东尼奥笑言：「他们太疯狂了，当然我也享受此刻。但更重要的是，这场胜利对中国足球意义重大，中国足球需要这样的时刻。」他强调胜利属于整个团队，「这样的时刻对球员、教练团乃至中国足球都意义非凡，我们将继续努力提升水平。」

团队努力不懈创胜果 战术改变是胜负手

他坦言这场大胜是团队近50天不懈努力的成果。「我们分析了大量录像，努力是成功的基础。如果你想取得成就，就必须每天付出。」他特别指出，此役的战术改变是胜负关键。「今天我们改变了战术，要求球员将球控制在脚下进攻。我们踢了一场精彩的比赛，队员注意力高度集中，完美执行了战术。控球和争夺第二落点是关键，这让我们能掌控比赛并自信地进攻。」

展望与日本的巅峰对决，安东尼奥表示球队会先享受胜利。「今天我们先庆祝。从明天开始，我们就会研究日本队。他们是一支优秀的球队，但我们会战斗到最后一刻。」