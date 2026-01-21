欧联｜热刺主场力克十人应战多蒙特 法兰克要饮红酒庆祝

热刺于周二的欧联大打争气波，作客以2:0击败大半场十人应战的多蒙特，而盛传帅位危危乎的热刺领队汤马士法兰克（Thomas Frank）可以暂时松一口气，赛后更豪言要饮两大杯红酒庆祝。

赢波下台压力稍稍舒缓

赛前饱受压力的法兰克，今仗变阵出击，效果立竿见影，基斯甸罗美路和苏兰基各建一功，助热刺2:0净胜上半场中段开始少打一人的多蒙特。法兰克赛后如释重负，他说：「今晚有必要喝两大杯红酒来庆祝。这是一场重要的胜利，尤其在上半场，球队的表现非常出色。我看到球员们在场上努力奔跑，这是我们正在建立的良好团队文化的健康迹象。」

法兰克感谢球迷支持

尽管近期在联赛表现不济，甚至在上周末败给韦斯咸后，被主场球迷报以嘘声及高唱「明早就炒掉你」，但法兰克在今场胜仗后，特别感谢了球迷的支持。他说：「在上半场，你能感觉到这会是一个特别的欧洲之夜。球迷们的表现棒极了，他们完全在支持球队。那种气氛和能量，以及如何传递给球员，感觉非常奇妙。」

苏兰基：赢在团结

攻入关键一球的苏兰基指球队上下团结一致是获胜的关键：「当我们所有人，球员、职员、球迷团结在一起时，这就是关键。我们都知道球队在英超的表现不够好，希望这场胜利能给我们额外的动力，让我们在联赛中有所改善，并在欧联继续前进。」

热刺赛后在欧联分组赛中排名第四，下周若能作客击败法兰克福，便可锁定16强席位。但在此之前，他们将于本周末在英超作客般尼，法兰克强调球队需要将这股气势带到联赛中，并取得胜利。